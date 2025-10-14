Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Обстрелы Одесской области — насколько готов регион к зиме

Обстрелы Одесской области — насколько готов регион к зиме

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:39
Одесская ОГА сообщила о ежедневных обстрелах и подготовке к зиме
Последствия одной из атак на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесса почти ежедневно страдает от обстрелов. Последняя атака вызвала масштабный пожар на складе площадью 5 тысяч квадратных метров. Несмотря на это происходит активная подготовка к зиме, чтобы после ударов РФ регион мог быстро восстановиться.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Атаки на Одесскую область

Олег Кипер отметил, что россияне не прекращают атаковать Одессу — обстрелы происходят и днем, и ночью. Во время последнего удара загорелось частное помещение, где хранили ткани. Пожар на площади около 5 тысяч квадратных метров тушили до семи часов.

"Враг бьет не только по портам и критической инфраструктуре, но и по обычным гражданским объектам, где люди пытаются вести бизнес, чтобы поддержать экономику", — сказал Кипер.

Ранее из-за удара по энергосистеме без света оставались около 417 тысяч человек. По словам главы ОВА, электроснабжение удалось восстановить в течение 12 часов, а работу служб лично контролировали президент и премьер-министр.

Подготовка к зиме

Кипер подчеркнул, что область активно готовится к зиме. Больницы, школы, детсады и критические объекты обеспечены генераторами и запасами топлива. Это поможет автономно работать несколько дней в случае отключений.

"Мы понимаем, что зима будет непростая, но имеем опыт предыдущих лет и делаем все, чтобы люди были в безопасности. Враг пытается дестабилизировать страну, поэтому важно не поддаваться панике и поддерживать друг друга", — добавил он.

Последние три атаки на Одессу и область

2 октября россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Пострадали депо Укрзализныци и частный дом, произошел пожар. 8 октября ударные беспилотники попали по порту и жилым домам. Пожары охватили контейнеры с грузом и два дома, ранены пять человек. 12 октября была атака по Белгород-Днестровскому и Подольскому районам. Повреждена электро- и газотранспортная инфраструктура, здания и частные дома, пострадала женщина.

Напомним, мы сообщали, что на юге обостряется ситуация. Российские войска увеличили количество атак дронами-камикадзе, артиллерийских обстрелов и попыток штурмов на разных направлениях. Также мы писали, что украинские военные круглосуточно мониторят угрозу с моря.

Одесса отопительный сезон Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации