Одесская ОГА сообщила о ежедневных обстрелах и подготовке к зиме

Последствия одной из атак на Одесскую область. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесса почти ежедневно страдает от обстрелов. Последняя атака вызвала масштабный пожар на складе площадью 5 тысяч квадратных метров. Несмотря на это происходит активная подготовка к зиме, чтобы после ударов РФ регион мог быстро восстановиться.

Об этом в эфире телемарафона "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Атаки на Одесскую область

Олег Кипер отметил, что россияне не прекращают атаковать Одессу — обстрелы происходят и днем, и ночью. Во время последнего удара загорелось частное помещение, где хранили ткани. Пожар на площади около 5 тысяч квадратных метров тушили до семи часов.

"Враг бьет не только по портам и критической инфраструктуре, но и по обычным гражданским объектам, где люди пытаются вести бизнес, чтобы поддержать экономику", — сказал Кипер.

Ранее из-за удара по энергосистеме без света оставались около 417 тысяч человек. По словам главы ОВА, электроснабжение удалось восстановить в течение 12 часов, а работу служб лично контролировали президент и премьер-министр.

Подготовка к зиме

Кипер подчеркнул, что область активно готовится к зиме. Больницы, школы, детсады и критические объекты обеспечены генераторами и запасами топлива. Это поможет автономно работать несколько дней в случае отключений.

"Мы понимаем, что зима будет непростая, но имеем опыт предыдущих лет и делаем все, чтобы люди были в безопасности. Враг пытается дестабилизировать страну, поэтому важно не поддаваться панике и поддерживать друг друга", — добавил он.

Последние три атаки на Одессу и область

2 октября россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Пострадали депо Укрзализныци и частный дом, произошел пожар. 8 октября ударные беспилотники попали по порту и жилым домам. Пожары охватили контейнеры с грузом и два дома, ранены пять человек. 12 октября была атака по Белгород-Днестровскому и Подольскому районам. Повреждена электро- и газотранспортная инфраструктура, здания и частные дома, пострадала женщина.

Напомним, мы сообщали, что на юге обостряется ситуация. Российские войска увеличили количество атак дронами-камикадзе, артиллерийских обстрелов и попыток штурмов на разных направлениях. Также мы писали, что украинские военные круглосуточно мониторят угрозу с моря.