Одеська ОВА повідомила про щоденні обстріли та підготовку до зими

Наслідки однієї з атак на Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеса майже щодня потерпає від обстрілів. Остання атака спричинила масштабну пожежу на складі площею 5 тисяч квадратних метрів. Попри це відбувається активна підготовка до зими, аби після ударів РФ регіон міг швидко відновитися.

Про це в ефірі телемарафону "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атаки на Одещину

Олег Кіпер зазначив, що росіяни не припиняють атакувати Одесу — обстріли відбуваються і вдень, і вночі. Під час останнього удару загорілося приватне приміщення, де зберігали тканини. Пожежу на площі близько 5 тисяч квадратних метрів гасили до семи годин.

"Ворог б’є не лише по портах і критичній інфраструктурі, а й по звичайних цивільних об’єктах, де люди намагаються вести бізнес, щоб підтримати економіку", — сказав Кіпер.

Раніше через удар по енергосистемі без світла залишалися близько 417 тисяч людей. За словами голови ОВА, електропостачання вдалося відновити протягом 12 годин, а роботу служб особисто контролювали президент і прем’єр-міністр.

Підготовка до зими

Кіпер наголосив, що область активно готується до зими. Лікарні, школи, дитсадки та критичні об’єкти забезпечені генераторами й запасами пального. Це допоможе автономно працювати кілька днів у разі відключень.

"Ми розуміємо, що зима буде непроста, але маємо досвід попередніх років і робимо все, щоб люди були в безпеці. Ворог намагається дестабілізувати країну, тож важливо не піддаватися паніці й підтримувати одне одного", — додав він.

Останні три атаки на Одесу та область

2 жовтня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Постраждали депо Укрзалізниці та приватний будинок, сталася пожежа. 8 жовтня ударні безпілотники поцілили по порту та житлових будинках. Пожежі охопили контейнери з вантажем та два будинки, поранено п’ятеро людей. 12 жовтня була атака по Білгород-Дністровському та Подільському районах. Пошкоджено електро- та газотранспортну інфраструктуру, будівлі та приватні доми, постраждала жінка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на півдні загострується ситуація. Російські війська збільшили кількість атак дронами-камікадзе, артилерійських обстрілів і спроб штурмів на різних напрямках. Також ми писали, що українські військові цілодобово моніторять загрозу з моря.