Судять батька експрокурора через збитки швейцарській фірмі

В Одесі розглядають справу стосовно батька експрокурора Олександра Грамми. Його звинувачують у тому, що він умисно не виконав судове рішення і завдав швейцарській компанії мільйоні збитки.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Деталі справи

У 2018 році суд заарештував 1290 тонн пшениці в порту "Усть-Дунайськ". Проте Грамма-старший дозволив вивезти майже всю пшеницю іншій українській фірмі депутата облради, через що швейцарська компанія SoftCommodities Trading Company SA втратила понад 6 млн гривень.

Контракт з швейцарцями передбачав поставку 20 тисяч тонн пшениці, але компанія Грамми не виконала його. Через це спір розглядав міжнародний арбітраж GAFTA, який у 2019 році стягнув з Elan Soft гроші та відсотки. Документи показують, що Грамма-старший знав про арешт, але все одно дозволив вивантаження зерна. Іншого зерна на складі не було. Через це родина з 2020 року намагається через суд банкротити ТОВ "Фірма Давос".

