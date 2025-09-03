Відео
Головна Одеса Батько одеського експрокурора проходить у справі в суді — деталі

Батько одеського експрокурора проходить у справі в суді — деталі

Дата публікації: 3 вересня 2025 17:54
Судять батька експрокурора через збитки швейцарській фірмі
Батько експрокурора Олександра Грамми. Фото: Absolution

 

В Одесі розглядають справу стосовно батька експрокурора Олександра Грамми. Його звинувачують у тому, що він умисно не виконав судове рішення і завдав швейцарській компанії мільйоні збитки.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Деталі справи

У 2018 році суд заарештував 1290 тонн пшениці в порту "Усть-Дунайськ". Проте Грамма-старший дозволив вивезти майже всю пшеницю іншій українській фірмі депутата облради, через що швейцарська компанія SoftCommodities Trading Company SA втратила понад 6 млн гривень.

Контракт з швейцарцями передбачав поставку 20 тисяч тонн пшениці, але компанія Грамми не виконала його. Через це спір розглядав міжнародний арбітраж GAFTA, який у 2019 році стягнув з Elan Soft гроші та відсотки. Документи показують, що Грамма-старший знав про арешт, але все одно дозволив вивантаження зерна. Іншого зерна на складі не було. Через це родина з 2020 року намагається через суд банкротити ТОВ "Фірма Давос".

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі шахрай нагамався привласнити чужу квартиру. Також ми повідомляли, що в Одесі затримали чоловіка, який облаштував вдома нарколабораторію.

Одеса порт Одеська область зерно Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
