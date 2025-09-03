Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отец одесского экс-прокурора проходит по делу в суде — детали

Отец одесского экс-прокурора проходит по делу в суде — детали

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 17:54
Судят отца экс-прокурора из-за убытков швейцарской фирме
Отец экс-прокурора Александра Граммы. Фото: Absolution

 

В Одессе рассматривают дело в отношении отца экс-прокурора Александра Граммы. Его обвиняют в том, что он умышленно не выполнил судебное решение и нанес швейцарской компании миллионные убытки.

Реклама
Читайте также:

Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.

Детали дела

В 2018 году суд арестовал 1290 тонн пшеницы в порту "Усть-Дунайск". Однако Грамма-старший позволил вывезти почти всю пшеницу другой украинской фирме депутата облсовета, из-за чего швейцарская компания SoftCommodities Trading Company SA потеряла более 6 млн гривен.

Контракт со швейцарцами предусматривал поставку 20 тысяч тонн пшеницы, но компания Граммы не выполнила его. Из-за этого спор рассматривал международный арбитраж GAFTA, который в 2019 году взыскал с Elan Soft деньги и проценты. Документы показывают, что Грамма-старший знал об аресте, но все равно разрешил выгрузку зерна. Другого зерна на складе не было. Из-за этого семья с 2020 года пытается через суд обанкротить ООО "Фирма Давос".

Напомним, мы писали, что в Одессе мошенник нагамался присвоить чужую квартиру. Также мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который обустроил дома нарколабораторию.

Одесса порт Одесская область зерно Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации