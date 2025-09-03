Судят отца экс-прокурора из-за убытков швейцарской фирме

Отец экс-прокурора Александра Граммы. Фото: Absolution

В Одессе рассматривают дело в отношении отца экс-прокурора Александра Граммы. Его обвиняют в том, что он умышленно не выполнил судебное решение и нанес швейцарской компании миллионные убытки.

Об этом сообщает международное детективное бюро Absolution.

Детали дела

В 2018 году суд арестовал 1290 тонн пшеницы в порту "Усть-Дунайск". Однако Грамма-старший позволил вывезти почти всю пшеницу другой украинской фирме депутата облсовета, из-за чего швейцарская компания SoftCommodities Trading Company SA потеряла более 6 млн гривен.

Контракт со швейцарцами предусматривал поставку 20 тысяч тонн пшеницы, но компания Граммы не выполнила его. Из-за этого спор рассматривал международный арбитраж GAFTA, который в 2019 году взыскал с Elan Soft деньги и проценты. Документы показывают, что Грамма-старший знал об аресте, но все равно разрешил выгрузку зерна. Другого зерна на складе не было. Из-за этого семья с 2020 года пытается через суд обанкротить ООО "Фирма Давос".

