Береги Одещини під захистом розвідувальника НАТО — подробиці

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon. Фото: military.com

Станом на сьогодні, 1 квітня, над Чорним морем зафіксовано літак США, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут розвідувальника

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО. Наразі літак веде розвідку вздовж кордонів Одеської області та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Маршрут літака Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що ворожі ракетоносії вже декілька діб не виходять у Чорне море, хоча загальна готовність ворога до масованих атак залишається високою. Натомість окупанти намагаються якомога надійніше захистити свої кораблі, адже вони знаходяться в зоні можливого ураження для Сил оборони.

Ми раніше повідомляли, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.

Також ми повідомляли, що ворог максимально використовує інфраструктуру тимчасово окупованого Криму, щоб завдавати якомога більшого удару по українському тилу. Росіяни активно використовують південні напрямки для запуску дронів у бойові місії.