Берега Одесчины под защитой разведчика НАТО — подробности
На сегодня, 1 апреля, над Черным морем зафиксирован самолет США, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию около южных берегов Одесской области.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
Маршрут разведчика
Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. В настоящее время самолет ведет разведку вдоль границ Одесской области и наблюдает за ситуацией в Черном море.
Boeing P-8A Poseidon — что известно
Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.
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Напомним, что вражеские ракетоносители уже несколько суток не выходят в Черное море, хотя всеобщая готовность врага к массированным атакам остается высокой. А оккупанты пытаются как можно надежнее защитить свои корабли, ведь они находятся в зоне возможного поражения для Сил обороны.
Мы ранее сообщали, что украинские бойцы ежедневно становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.
Также мы сообщали, что враг максимально использует инфраструктуру временно оккупированного Крыма, чтобы наносить как можно больший удар по украинскому тылу. Россияне активно используют южные направления для запуска дронов в боевые миссии.
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