Погода в Одесі 10 листопада: дощ і туман

Сьогодні, 10 листопада, Одесу чекає дощ і туман. Вранці мокро й прохолодно, вдень — помірні опади та південний вітер. Температура коливатиметься від +10...+15 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Тиждень в Одесі розпочався з вологої та похмурої погоди. З ночі вже падає невеликий дощ, який до обіду посилиться.

Вранці місто буде оповите туманом, тому водіям варто бути особливо уважними — видимість місцями знизиться до 200-500 метрів. Вітер південний, помірний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10…+12 °C, удень — +13…+15°C.

Погода в Одеській області

В області погода буде подібною: хмарно, з дощами та туманами, місцями — тепліше до +17°C.

На автошляхах регіону синоптики попереджають про слизьке покриття та обмежену видимість, тому під час поїздок варто дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі розпочинають запуск опалення, спочатку тепло подадуть у лікарні, школи та дитсадки. Також ми писали, одеситів закликають бути уважними перед тим, як заводити машину та перевіряти транспорт на наявність тварин під капотом.