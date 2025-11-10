Погода в Одессе 10 ноября: дождь и туман: дождь и туман

Девушка идет под зонтом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 ноября, Одессу ждет дождь и туман. Утром мокро и прохладно, днем — умеренные осадки и южный ветер. Температура будет колебаться от +10...+15 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Неделя в Одессе началась с влажной и пасмурной погоды. С ночи уже падает небольшой дождь, который к обеду усилится.

Утром город будет окутан туманом, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными — видимость местами снизится до 200-500 метров. Ветер южный, умеренный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+12 °C, днем — +13...+15°C.

Погода в Одесской области

В области погода будет подобной: облачно, с дождями и туманами, местами — теплее до +17°C.

На автодорогах региона синоптики предупреждают о скользком покрытии и ограниченной видимости, поэтому во время поездок следует соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, сегодня в Одессе начинают запуск отопления, сначала тепло подадут в больницы, школы и детсады. Также мы писали, одесситов призывают быть внимательными перед тем, как заводить машину и проверять транспорт на наличие животных под капотом.