Погода в Одессе 10 ноября: дождь и туман: дождь и туман

Без зонта и сапог не выходите — сегодня в Одессе будет дождь
Сегодня, 10 ноября, Одессу ждет дождь и туман. Утром мокро и прохладно, днем — умеренные осадки и южный ветер. Температура будет колебаться от +10...+15 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Неделя в Одессе началась с влажной и пасмурной погоды. С ночи уже падает небольшой дождь, который к обеду усилится.
Утром город будет окутан туманом, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными — видимость местами снизится до 200-500 метров. Ветер южный, умеренный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10...+12 °C, днем — +13...+15°C.
Погода в Одесской области
В области погода будет подобной: облачно, с дождями и туманами, местами — теплее до +17°C.
На автодорогах региона синоптики предупреждают о скользком покрытии и ограниченной видимости, поэтому во время поездок следует соблюдать безопасную дистанцию.
Напомним, сегодня в Одессе начинают запуск отопления, сначала тепло подадут в больницы, школы и детсады. Также мы писали, одесситов призывают быть внимательными перед тем, как заводить машину и проверять транспорт на наличие животных под капотом.
Читайте Новини.LIVE!