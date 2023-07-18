Без світла майже 20 вулиць: коли одеситам повернуть електропостачання

Хлопчик читає книгу з ліхтариком. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 18 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 19:00

Академіка Філатова вул. 23А, 25, 27 (роботи до 15:00) ,

, Космонавтів вул., 56А, 62, 64а, 66,

Академіка Гаркавого вул.,

Грузинська вул.,

Житомирська вул.,

Індійська вул.,

Качинського Леха вул.,

Монгольська вул.,

Подільська вул.,

Просьолочна вул.,

Самарська вул.,

Степана Разіна вул.,

Улітіна вул.,

Умова вул.,

Хутірська вул.,

Геологічна вул.,

Степова вул.

Зазначимо, ДТЕК Одеські електромережі взяли на себе зобов'язання допомагати мешканцям проблемних багатоквартирних будинків перейти на тариф для населення. Особлива увага приділяється будівлям, які не виконують умови законодавства щодо приєднання до електромереж. Наразі існує три шляхи врегулювання таких ситуацій.

Нагадаємо, негода, що була на Одещині 7 липня, завдала шкоди домогосподарствам, інфраструктурним об’єктам та сільськогосподарським землям. Особливо великих збитків зазнали мешканці Білчанського старостинського округу.