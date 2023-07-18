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Без света почти 20 улиц: когда одесситам вернут электроснабжение

18 июля 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света почти 20 улиц: когда одесситам вернут электроснабжение
Мальчик читает книгу с фонариком. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 18 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Академика Филатова, ул. 23А, 25, 27 (работы до 15:00),
  • Космонавтов ул., 56А, 62, 64а, 66,
  • Академика Горького ул.,
  • Грузинская ул.,
  • Житомирская ул.,
  • Индийская ул.,
  • Качиньского Леха ул.,
  • Монгольская ул.,
  • Подольская ул.,
  • Проселочная ул.,
  • Самарская ул.,
  • Степана Разина ул.,
  • Улитина ул.,
  • Условие ул.,
  • Хуторская ул.,
  • Геологическая ул.
  • Степная ул.

Отметим, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.

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