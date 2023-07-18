Без света почти 20 улиц: когда одесситам вернут электроснабжение

Мальчик читает книгу с фонариком. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 18 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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, Космонавтов ул., 56А, 62, 64а, 66,

Академика Горького ул.,

Грузинская ул.,

Житомирская ул.,

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Проселочная ул.,

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Отметим, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.

Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.