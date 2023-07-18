Без света почти 20 улиц: когда одесситам вернут электроснабжение
Сегодня, 18 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 19:00
- Академика Филатова, ул. 23А, 25, 27 (работы до 15:00),
- Космонавтов ул., 56А, 62, 64а, 66,
- Академика Горького ул.,
- Грузинская ул.,
- Житомирская ул.,
- Индийская ул.,
- Качиньского Леха ул.,
- Монгольская ул.,
- Подольская ул.,
- Проселочная ул.,
- Самарская ул.,
- Степана Разина ул.,
- Улитина ул.,
- Условие ул.,
- Хуторская ул.,
- Геологическая ул.
- Степная ул.
Отметим, ДТЭК Одесские электросети обязались помогать жильцам проблемных многоквартирных домов перейти на тариф для населения. Особое внимание уделяется зданиям, не выполняющим условия законодательства о присоединении к электросетям. В настоящее время существует три пути урегулирования таких ситуаций.
Напомним, непогода, которая была в Одесской области 7 июля, нанесла ущерб домохозяйствам, инфраструктурным объектам и сельскохозяйственным землям. Особенно большие убытки понесли жители Белчанского старостинского округа.