Затока без світла та води - екологічна катастрофа у курортному селищі

Курорт Затока. Фото: zatoka.travel

У курортному селищі Затока на Одещині відключили електрику, через що було припинено централізоване водопостачання. Причиною стала заборгованість комунального підприємства "Бугаз" перед компанією "ДТЕК Одеські електромережі".

Про це повідомляє мешканка Затоки Надія Дейнега.

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Затока знеструмлена

Через знеструмлення Затоки, селище залишилось і без водопостачання. За словами місцевих мешканців, про відключення їх навіть не попереджали. А люди змушені користуватися водою, яку привозять у бочках, однак її не вистачає в достатній кількості.

"Нам привезли тільки одну бочку з водою на все село. Тобто зараз буде екологічна катастрофа. Люди не можуть помитися, злити в туалеті. А тут дівчата, діти, літні люди, люди з інвалідністю мешкають. І навіть нам офіційно не повідомили, жодного коментаря нам не дають. Ми звертаємося, ми пишемо, ми просимо, ми благаємо", — розповіла журналістам місцева мешканка Надія Дейнега.

Однак за словами керівниці КП "Бугаз" Тетяни Паучак, підприємству повідомили про борги ще за тиждень до як вимкнули електрику.

Відповідь ДТЕКа

У компанії "ДТЕК Одеські електромережі" повідомили, що на момент відключення загальний борг КП "Бугаз" складав 316 тисяч гривень. Представники оператору системи розподілу неодноразово інформували підприємство щодо наявності заборгованості та попереджали про знеструмлення у разі невиконання умов договору.

"Щойно КП "Бугаз" сплатить заборгованість, "ДТЕК Одеські електромережі" відносить постачання", — йдеться у відповіді комунальників.

Відповідь ДТЕКа. Фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення світла в Одесі сьогодні. А також про те, чи законно відпочивати у Затоці.