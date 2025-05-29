Затока без света и воды - экологическая катастрофа в курортном поселке

Курорт Затока. Фото: zatoka.travel

В курортном поселке Затока в Одесской области отключили электричество, из-за чего было прекращено и централизованное водоснабжение. Причиной стала задолженность коммунального предприятия "Бугаз" перед компанией "ДТЭК Одесские электросети".

Об этом сообщает жительница Затоки Надежда Дейнега.

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Затока обесточена

Из-за обесточивания Затоки, поселок остался и без водоснабжения. По словам местных жителей, об отключении их даже не предупреждали. Сейчас люди вынуждены пользоваться водой, которую привозят в бочках, однако ее не хватает в достаточном количестве.

"Нам привезли только одну бочку с водой на все село. То есть сейчас будет экологическая катастрофа. Люди не могут помыться, слить в туалете. А здесь девушки, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью живут. И даже нам официально не сообщили, никакого комментария нам не дают. Мы обращаемся, мы пишем, мы просим, мы умоляем",— рассказала журналистам местная жительница Надежда Дейнега.

Однако по словам руководительницы КП "Бугаз" Татьяны Паучак, предприятию сообщили о долгах еще за неделю до как выключили электричество.

Ответ ДТЭКа

В компании "ДТЭК Одесские электросети" сообщили, что на момент отключения общий долг КП "Бугаз" составлял 316 тысяч гривен. Представители оператора системы распределения неоднократно информировали предприятие о наличии задолженности и предупреждали об обесточивании в случае невыполнения условий договора.

"Как только КП "Бугаз" оплатит задолженность, "ДТЭК Одесские электросети" относит поставки",— говорится в ответе коммунальщиков.

Ответ ДТЭКа. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали об отключении света в Одессе сегодня. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.