Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Без світла, тепла та води — як одеситів оговтуються після атаки

Без світла, тепла та води — як одеситів оговтуються після атаки

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:56
Наслідки атаки на Одесу: без світла, води й тепла
Вибиті вікна після атаки. Фото: Новини.LIVE

Після чергової ворожої атаки, у ніч на 19 грудня, Одеса переживає складний період. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки у густонаселеному районі. Частина міста залишилася без світла, води й тепла, є одна постраждала. Комунальні та рятувальні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям і відновити базові умови життя.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Як живуть люди

Мешканці району розповідають, що ночі проходять у страху та холоді. Люди хвилюються за сусідів, літніх родичів і дітей, адже без світла та тепла навіть кілька годин здаються вічністю. Попри це, одесити підтримують одне одного, допомагають із водою та їжею, чекають на відновлення комунальних послуг.

"Люди виїхали, четвертий поверх залишився майже порожній. Тепла немає, холодно. Я переживаю за сусідів, ключів немає, не знаю, як вони там. Дуже важко", — розповідає мешканка району Єфросинія.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Місцева жителька Єфросинія. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Будинок, який постраждав внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Інші кажуть, що таких вибухів ще не пам’ятають. Люди ховалися у коридорах та чекали ранок.

"Це був жах. Так бабахнуло, що все світилося, дим стояв. Я сиділа в коридорі майже до ранку, внучка плакала всю ніч. Вікна повідкривало, двері повело. Дуже страшно", — ділиться Любов Михайлівна.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Любов Михайлівна розповідає про ніч. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Вибите вікно в будинку. Фото: Новини.LIVE

Через відсутність електрики постраждало й навчання дітей. Частина школярів не змогла долучитися до онлайн-уроків, бо вдома не було світла та інтернету. Батьки кажуть, що школи реагують за обставинами.

"Сказали залишатися вдома, але вдома теж немає електрики. Онлайн зайти не можемо. Школа робить усе, що може, але зараз усе залежить від ситуації", — каже батько другокласниці Олексій.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Олексій про навчання в школі. Фото: Новини.LIVE

Частина людей живе без світла і води вже не перший день. Вони кажуть, що витримати важко, але намагаються триматися й не втрачати надію. Люди вдячні за підтримку.

"Беремо воду, щоб зварити їсти, чай зробити. На сім’ю з п’яти людей цього вистачить на пару днів. Без світла і води дуже важко, але сподіваємося на краще", — говорить 75-річний одесит Петро Іванович.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Петро Іванович про складнощі після атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Люди в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з водою для багатьох тут не нові. Люди розповідають, що раніше світло могли не давати по кілька днів, але вода хоча б була. Тепер же складно одразу без усього.

"Світла не було чотири дні, воду тоді давали… зараз знову важко", — ділиться місцева жителька.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Одеситка розповідає про відключення. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Котик сидить на підвіконні будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У Пересипському районі вибухова хвиля пошкодила житлові будинки — загалом вибито 83 вікна. Також постраждали квартири в багатоповерхівках, зафіксовані руйнування скла та елементів осель. Відомо про одну людину середнього ступеня тяжкості — її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. На місці працює міський оперативний штаб, мешканці можуть отримати консультації щодо компенсацій і подати документи на допомогу.

Наслідки атаки на Одесу
Вибите вікно після атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Працівниці оперативного штабу. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з водою

Через пошкодження мереж частина району тимчасово залишилася без водопостачання. З 8:30 у Пересипському районі організовано підвіз технічної води за такими адресами:

  • вул. Кримська, 84
  • вул. Жоліо-Кюрі, 26
  • просп. Князя Володимира Великого, 135
  • вул. Марсельська, 9 — біля "Таврія В"
  • вул. Владислава Бувалкіна, 1 — у дворі (заїзд між будинком №1 та "Сільпо")
  • вул. Ярослава Баїса, 5/1
  • вул. Академіка Заболотного, 12
  • парк "Ентузіастів"
  • вул. Семена Палія, 70 — біля магазину "Єва"
  • вул. Семена Палія, 83
Наслідки атаки на Одесу
Люди біля бювета. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Чоловік ховає пляшки з водою. Фото: Новини.LIVE

Пункти незламності працюють по всьому місту цілодобово, там є тепло, світло, вода та можливість підзарядити телефони. У дворі працюють волонтери та комунальні служби, людям роздають гарячі обіди. Одесити допомагають одне одному, особливо літнім і маломобільним сусідам.

"Гречка, котлети, капуста. Дякую. Я віднесу обід сусідці, їй 82 роки, вона не ходить", — каже місцева мешканка.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Мешканка Одеси про гарачі обіди. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Обіди, які видавали мешканцям. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Люди з їжею в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Одещину ударними БпЛА. Також ми писали, що через атаку виникли проблеми з рухом потягів.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації