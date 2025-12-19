Наслідки атаки на Одесу: без світла, води й тепла

Без світла, тепла та води — як одеситів оговтуються після атаки
Після чергової ворожої атаки, у ніч на 19 грудня, Одеса переживає складний період. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки у густонаселеному районі. Частина міста залишилася без світла, води й тепла, є одна постраждала. Комунальні та рятувальні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям і відновити базові умови життя.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Як живуть люди
Мешканці району розповідають, що ночі проходять у страху та холоді. Люди хвилюються за сусідів, літніх родичів і дітей, адже без світла та тепла навіть кілька годин здаються вічністю. Попри це, одесити підтримують одне одного, допомагають із водою та їжею, чекають на відновлення комунальних послуг.
"Люди виїхали, четвертий поверх залишився майже порожній. Тепла немає, холодно. Я переживаю за сусідів, ключів немає, не знаю, як вони там. Дуже важко", — розповідає мешканка району Єфросинія.
Інші кажуть, що таких вибухів ще не пам’ятають. Люди ховалися у коридорах та чекали ранок.
"Це був жах. Так бабахнуло, що все світилося, дим стояв. Я сиділа в коридорі майже до ранку, внучка плакала всю ніч. Вікна повідкривало, двері повело. Дуже страшно", — ділиться Любов Михайлівна.
Через відсутність електрики постраждало й навчання дітей. Частина школярів не змогла долучитися до онлайн-уроків, бо вдома не було світла та інтернету. Батьки кажуть, що школи реагують за обставинами.
"Сказали залишатися вдома, але вдома теж немає електрики. Онлайн зайти не можемо. Школа робить усе, що може, але зараз усе залежить від ситуації", — каже батько другокласниці Олексій.
Частина людей живе без світла і води вже не перший день. Вони кажуть, що витримати важко, але намагаються триматися й не втрачати надію. Люди вдячні за підтримку.
"Беремо воду, щоб зварити їсти, чай зробити. На сім’ю з п’яти людей цього вистачить на пару днів. Без світла і води дуже важко, але сподіваємося на краще", — говорить 75-річний одесит Петро Іванович.
Проблеми з водою для багатьох тут не нові. Люди розповідають, що раніше світло могли не давати по кілька днів, але вода хоча б була. Тепер же складно одразу без усього.
"Світла не було чотири дні, воду тоді давали… зараз знову важко", — ділиться місцева жителька.
Наслідки атаки
Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У Пересипському районі вибухова хвиля пошкодила житлові будинки — загалом вибито 83 вікна. Також постраждали квартири в багатоповерхівках, зафіксовані руйнування скла та елементів осель. Відомо про одну людину середнього ступеня тяжкості — її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. На місці працює міський оперативний штаб, мешканці можуть отримати консультації щодо компенсацій і подати документи на допомогу.
Ситуація з водою
Через пошкодження мереж частина району тимчасово залишилася без водопостачання. З 8:30 у Пересипському районі організовано підвіз технічної води за такими адресами:
- вул. Кримська, 84
- вул. Жоліо-Кюрі, 26
- просп. Князя Володимира Великого, 135
- вул. Марсельська, 9 — біля "Таврія В"
- вул. Владислава Бувалкіна, 1 — у дворі (заїзд між будинком №1 та "Сільпо")
- вул. Ярослава Баїса, 5/1
- вул. Академіка Заболотного, 12
- парк "Ентузіастів"
- вул. Семена Палія, 70 — біля магазину "Єва"
- вул. Семена Палія, 83
Пункти незламності працюють по всьому місту цілодобово, там є тепло, світло, вода та можливість підзарядити телефони. У дворі працюють волонтери та комунальні служби, людям роздають гарячі обіди. Одесити допомагають одне одному, особливо літнім і маломобільним сусідам.
"Гречка, котлети, капуста. Дякую. Я віднесу обід сусідці, їй 82 роки, вона не ходить", — каже місцева мешканка.
