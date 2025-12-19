Наслідки атаки на Одесу: без світла, води й тепла

Вибиті вікна після атаки. Фото: Новини.LIVE

Після чергової ворожої атаки, у ніч на 19 грудня, Одеса переживає складний період. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки у густонаселеному районі. Частина міста залишилася без світла, води й тепла, є одна постраждала. Комунальні та рятувальні служби працюють безперервно, щоб допомогти людям і відновити базові умови життя.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Як живуть люди

Мешканці району розповідають, що ночі проходять у страху та холоді. Люди хвилюються за сусідів, літніх родичів і дітей, адже без світла та тепла навіть кілька годин здаються вічністю. Попри це, одесити підтримують одне одного, допомагають із водою та їжею, чекають на відновлення комунальних послуг.

"Люди виїхали, четвертий поверх залишився майже порожній. Тепла немає, холодно. Я переживаю за сусідів, ключів немає, не знаю, як вони там. Дуже важко", — розповідає мешканка району Єфросинія.

Місцева жителька Єфросинія. Фото: Новини.LIVE

Будинок, який постраждав внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE

Інші кажуть, що таких вибухів ще не пам’ятають. Люди ховалися у коридорах та чекали ранок.

"Це був жах. Так бабахнуло, що все світилося, дим стояв. Я сиділа в коридорі майже до ранку, внучка плакала всю ніч. Вікна повідкривало, двері повело. Дуже страшно", — ділиться Любов Михайлівна.

Любов Михайлівна розповідає про ніч. Фото: Новини.LIVE

Вибите вікно в будинку. Фото: Новини.LIVE

Через відсутність електрики постраждало й навчання дітей. Частина школярів не змогла долучитися до онлайн-уроків, бо вдома не було світла та інтернету. Батьки кажуть, що школи реагують за обставинами.

"Сказали залишатися вдома, але вдома теж немає електрики. Онлайн зайти не можемо. Школа робить усе, що може, але зараз усе залежить від ситуації", — каже батько другокласниці Олексій.

Олексій про навчання в школі. Фото: Новини.LIVE

Частина людей живе без світла і води вже не перший день. Вони кажуть, що витримати важко, але намагаються триматися й не втрачати надію. Люди вдячні за підтримку.

"Беремо воду, щоб зварити їсти, чай зробити. На сім’ю з п’яти людей цього вистачить на пару днів. Без світла і води дуже важко, але сподіваємося на краще", — говорить 75-річний одесит Петро Іванович.

Петро Іванович про складнощі після атаки. Фото: Новини.LIVE

Люди в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE

Проблеми з водою для багатьох тут не нові. Люди розповідають, що раніше світло могли не давати по кілька днів, але вода хоча б була. Тепер же складно одразу без усього.

"Світла не було чотири дні, воду тоді давали… зараз знову важко", — ділиться місцева жителька.

Одеситка розповідає про відключення. Фото: Новини.LIVE

Котик сидить на підвіконні будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. У Пересипському районі вибухова хвиля пошкодила житлові будинки — загалом вибито 83 вікна. Також постраждали квартири в багатоповерхівках, зафіксовані руйнування скла та елементів осель. Відомо про одну людину середнього ступеня тяжкості — її доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. На місці працює міський оперативний штаб, мешканці можуть отримати консультації щодо компенсацій і подати документи на допомогу.

Вибите вікно після атаки. Фото: Новини.LIVE

Працівниці оперативного штабу. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з водою

Через пошкодження мереж частина району тимчасово залишилася без водопостачання. З 8:30 у Пересипському районі організовано підвіз технічної води за такими адресами:

вул. Кримська, 84

вул. Жоліо-Кюрі, 26

просп. Князя Володимира Великого, 135

вул. Марсельська, 9 — біля "Таврія В"

вул. Владислава Бувалкіна, 1 — у дворі (заїзд між будинком №1 та "Сільпо")

вул. Ярослава Баїса, 5/1

вул. Академіка Заболотного, 12

парк "Ентузіастів"

вул. Семена Палія, 70 — біля магазину "Єва"

вул. Семена Палія, 83

Люди біля бювета. Фото: Новини.LIVE

Чоловік ховає пляшки з водою. Фото: Новини.LIVE

Пункти незламності працюють по всьому місту цілодобово, там є тепло, світло, вода та можливість підзарядити телефони. У дворі працюють волонтери та комунальні служби, людям роздають гарячі обіди. Одесити допомагають одне одному, особливо літнім і маломобільним сусідам.

"Гречка, котлети, капуста. Дякую. Я віднесу обід сусідці, їй 82 роки, вона не ходить", — каже місцева мешканка.

Мешканка Одеси про гарачі обіди. Фото: Новини.LIVE

Обіди, які видавали мешканцям. Фото: Новини.LIVE

Люди з їжею в руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Одещину ударними БпЛА. Також ми писали, що через атаку виникли проблеми з рухом потягів.