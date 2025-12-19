Видео
Главная Одесса Без света, тепла и воды — как одесситы оправляются после атаки

Без света, тепла и воды — как одесситы оправляются после атаки

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:56
Последствия атаки на Одессу: без света, воды и тепла
Выбитые окна после атаки. Фото: Новини.LIVE

После очередной вражеской атаки, в ночь на 19 декабря, Одесса переживает сложный период. Поврежден объект критической инфраструктуры и жилые дома в густонаселенном районе. Часть города осталась без света, воды и тепла, есть одна пострадавшая. Коммунальные и спасательные службы работают непрерывно, чтобы помочь людям и восстановить базовые условия жизни.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Как живут люди

Жители района рассказывают, что ночи проходят в страхе и холоде. Люди волнуются за соседей, пожилых родственников и детей, ведь без света и тепла даже несколько часов кажутся вечностью. Несмотря на это, одесситы поддерживают друг друга, помогают с водой и едой, ждут восстановления коммунальных услуг.

"Люди выехали, четвертый этаж остался почти пустой. Тепла нет, холодно. Я переживаю за соседей, ключей нет, не знаю, как они там. Очень тяжело", — рассказывает жительница района Ефросиния.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Местная жительница Ефросиния. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Дом, который пострадал в результате атаки. Фото: Новини.LIVE

Другие говорят, что таких взрывов еще не помнят. Люди прятались в коридорах и ждали утро.

"Это был ужас. Так бабахнуло, что все светилось, дым стоял. Я сидела в коридоре почти до утра, внучка плакала всю ночь. Окна пооткрывало, двери повело. Очень страшно", — делится Любовь Михайловна.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Любовь Михайловна рассказывает о ночи. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Выбитое окно в доме. Фото: Новини.LIVE

Из-за отсутствия электричества пострадало и обучение детей. Часть школьников не смогла присоединиться к онлайн-урокам, потому что дома не было света и интернета. Родители говорят, что школы реагируют по обстоятельствам.

"Сказали оставаться дома, но дома тоже нет электричества. Онлайн зайти не можем. Школа делает все, что может, но сейчас все зависит от ситуации", — говорит отец второклассницы Алексей.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Алексей об обучении в школе. Фото: Новини.LIVE

Часть людей живет без света и воды уже не первый день. Они говорят, что выдержать трудно, но стараются держаться и не терять надежду. Люди благодарны за поддержку.

"Берем воду, чтобы сварить еду, чай сделать. На семью из пяти человек этого хватит на пару дней. Без света и воды очень тяжело, но надеемся на лучшее", — говорит 75-летний одессит Петр Иванович.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Петр Иванович о сложностях после атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Люди в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE

Проблемы с водой для многих здесь не новы. Люди рассказывают, что раньше свет могли не давать по несколько дней, но вода хотя бы была. Теперь же сложно сразу без всего.

"Света не было четыре дня, воду тогда давали... сейчас опять трудно", — делится местная жительница.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Одесситка рассказывает об отключении. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Котик сидит на подоконнике дома. Фото: Новинии.LIVE

Последствия атаки

В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры. В Пересыпском районе взрывная волна повредила жилые дома — всего выбито 83 окна. Также пострадали квартиры в многоэтажках, зафиксированы разрушения стекла и элементов жилья. Известно об одном человеке средней степени тяжести — его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. На месте работает городской оперативный штаб, жители могут получить консультации по компенсациям и подать документы на помощь.

Наслідки атаки на Одесу
Выбитое окно после атаки. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Работницы оперативного штаба. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с водой

Из-за повреждения сетей часть района временно осталась без водоснабжения. С 8:30 в Пересыпском районе организован подвоз технической воды по следующим адресам:

  • ул. Крымская, 84
  • ул. Жолио-Кюри, 26
  • просп. Князя Владимира Великого, 135
  • ул. Марсельская, 9 — возле "Таврия В"
  • ул. Владислава Бувалкина, 1 — во дворе (заезд между домом №1 и "Сильпо")
  • ул. Ярослава Баиса, 5/1
  • ул. Академика Заболотного, 12
  • парк "Энтузиастов"
  • ул. Семена Палия, 70 — возле магазина "Ева"
  • Семена Палия, 83
Наслідки атаки на Одесу
Люди возле бювета. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Мужчина прячет бутылки с водой. Фото: Новини.LIVE

Пункты несокрушимости работают по всему городу круглосуточно, там есть тепло, свет, вода и возможность подзарядить телефоны. Во дворе работают волонтеры и коммунальные службы, людям раздают горячие обеды. Одесситы помогают друг другу, особенно пожилым и маломобильным соседям.

"Гречка, котлеты, капуста. Спасибо. Я отнесу обед соседке, ей 82 года, она не ходит", — говорит местная жительница.

Одесити розповіли, як переживають наслідки атаки
Жительница Одессы о гарачных обедах. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Обеды, которые выдавали жителям. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки на Одесу
Люди с едой в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Также мы писали, что из-за атаки возникли проблемы с движением поездов.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
