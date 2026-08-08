Без техогляду водіїв з Одеси не пустять до Румунії: документи

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Водіям, які планують поїздку до Румунії через пункти пропуску на Одещині, варто заздалегідь перевірити документи. Під час проходження прикордонного контролю можуть попросити підтвердження проходження обов'язкового технічного контролю автомобіля.

Які документи обов’язкові на кордоні з Румунією — інформує Новини.LIVE.

Сертифікат про технічний стан авто

Сертифікат підтверджує, що автомобіль відповідає вимогам безпеки та придатний до експлуатації. Під час технічного огляду перевіряють справність гальмівної системи, рульового керування, освітлення, рівень шкідливих викидів та інші елементи, що впливають на безпечний рух.

Документи для поїздки до Румунії

Українці можуть подорожувати до Румунії без візи за наявності біометричного закордонного паспорта. У країнах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180 днів. Під час транзиту прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання.

Під час перетину кордону через пункти пропуску на Одещині водіям рекомендують мати при собі:

біометричний закордонний паспорт або інший документ, що дає право на в'їзд;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка";

документ про проходження технічного контролю автомобіля (якщо він є обов'язковим);

документ, що підтверджує право користування автомобілем, якщо водій не є його власником.

Крім того, під час прикордонного контролю можуть попросити пред'явити медичний страховий поліс, документи, що підтверджують мету поїздки, бронювання житла або наявність достатніх коштів для перебування в країні.

Про що ще варто пам'ятати

Окрім документів, водіям варто враховувати і митні правила Румунії. До країни заборонено ввозити зброю, наркотичні речовини, контрафактну продукцію та незадекларовану готівку на суму понад 10 тисяч євро.

Також діють обмеження на ввезення м'яса, молочних продуктів та окремих товарів тваринного походження. Перед поїздкою варто ознайомитися з актуальними митними вимогами, щоб уникнути затримок або відмови у пропуску через кордон.

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.