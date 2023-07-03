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Без зайвих перевірок: корупційна схема на одеській митниці

3 липня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський митник заробляв на безперешкодному ввезенні товарів до України
Затримання працівника митниці. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Посадовець одеської митниці розробив схему "заробітку" на перевірці імпортних товарів. Він без перевірок пропускав вантажі, за що отримував хабаря.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією працівників відомства, посадовець вимагав у підприємців кошти за не створення штучних перешкод під час проведення лабораторних досліджень. Це стосувалося зразків вантажів з Республіки Молдова у вигляді "бренді-спирту". Чоловіка затримали під час отримання чергового хабаря. 

"За такою схемою обвинувачений "заробляв" систематично. Свої "послуги" він оцінював у 300 доларів США за кожний висновок про відповідні дослідження. При цьому представник повинен був завчасно повідомляти його про направлення зразків вантажів до лабораторії", — йдеться у повідомленні. 

Наразі митника відсторони від виконання обов'язків. До прокуратури скерували обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання 600 доларів США неправомірної вигоди. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести  років  з позбавленням права обіймати посаду митника. 

Нагадаємо, Одеський митник вигадував перешкоди для громадян при виїзді за кордон і вимагав від них гроші. Зловмисника викрили під час отримання 600 доларів США від чоловіка, який перевозив автомобілі через пункт пропуску "Старокозаче — Тудора".

Також Служба безпеки України успішно розкрила корупційну схему, що діяла в Одеській митниці. Головним учасником незаконних дій виявився начальник одного з митних постів, який вимагав хабарі від імпортерів.

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