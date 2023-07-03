Одесский таможенник зарабатывал на беспрепятственном ввозе товаров в Украину

Задержание работника таможни. Фото: Одесская областная прокуратура

Чиновник одесской таможни разработал схему "заработка" на проверке импортных товаров. Он без проверок пропускал грузы, за что получал взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации работников ведомства, должностное лицо требовало у предпринимателей средства за не создание искусственных препятствий во время проведения лабораторных исследований. Это касалось образцов грузов из Республики Молдова в виде "бренди-спирта". Мужчину задержали во время получения очередной взятки.

"По такой схеме обвиняемый "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал в 300 долларов США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель должен был заранее сообщать его о направлении образцов грузов в лабораторию", — говорится в сообщении.

В настоящее время таможенник отстранен от исполнения обязанностей. В прокуратуру направили обвинительный акт по факту вымогательства и получения 600 долларов США неправомерной выгоды. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать должность таможенника.

Напомним, Одесский таможенник придумывал препятствия для граждан при выезде за границу и требовал от них деньги. Злоумышленника разоблачили при получении 600 долларов США от мужчины, который перевозил автомобили через пункт пропуска "Старокозачее — Тудора".

Также Служба безопасности Украины успешно раскрыла действовавшую в Одесской таможне коррупционную схему. Главным участником незаконных действий оказался начальник одного из таможенных постов, требовавший взятки от импортеров.