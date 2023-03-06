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Безпекова ситуація на Одещині: ніч в регіоні пройшла без обстрілів

6 березня 2023 10:50
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ніч на Одещині пройшла без обстрілів
У Чорному морі напоготові чотири ракетоносії
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеська область залишається вже декілька днів без обстрілів. Але ризик нових російських ракетних ударів, як з моря, так із повітря, залишається досить високим.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Фіксуємо чотири ракетоносії на чергуванні. Це може свідчити про використання 24 "калібрів", але ми не гарантуємо, що вони всі повністю спорядженні. Але небезпеку треба усвідомлювати. Те, що вони залишають ракетоносії на чергуванні, може свідчити про наміри застосувати ракети. Як правило, вони застосовуються у масованих ракетних атаках, але останнім часом ця тактика у них не виправдана, тому говоримо про пошуки нових підходів. За останні кілька тижнів пусків "калібрів" не відбувалося", — зазначила Наталія Гуменюк. 

За словами Наталії Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії  за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Наразі українські військові спостерігають, що вони ведуть перемовини зі стратегічною авіацією, тому не виключено, що буде точкова ракетна атака з використанням як повітряних ракет, так і надводного та підводного базування.

Нагадаємо, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих ракетоносії. Серед них два надводні та два підводні човни, пуски ракет з яких досить складно виявляти українським силам ППО.

Крім того, в ОК "Південь" раніше зазначала, що масовані атаки рф можуть залишитись у минулому. Пов'язано це із тим, що ракет у них вже набагато менше, але досі є. Виробництво майже зупинене, але все ще є. Ворог починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів". 

Фото: Українська правда

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