Ночь в Одесской области прошла без обстрелов

В Черном море наготове четыре ракетоносителя

Одесская область остается уже несколько дней без обстрелов. Но риск новых российских ракетных ударов как с моря, так и из воздуха остается достаточно высоким.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Это может свидетельствовать об использовании 24 "калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряжены. Как правило, они применяются в массированных ракетных атаках, но в последнее время эта тактика у них не оправдана, поэтому говорим о поисках новых подходов. За последние несколько недель пусков "калибров" не происходило", — отметила Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Пока украинские военные наблюдают, что они ведут переговоры со стратегической авиацией, поэтому не исключено, что будет точечная ракетная атака с использованием как воздушных ракет, так и надводного и подводного базирования.

Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских ракетоносителя. Среди них две надводные и две подводные лодки, пуски ракет с которых довольно сложно выявлять украинским силам ПВО.

Кроме того, в ОК "Юг" ранее отмечали, что массированные атаки России могут остаться в прошлом. Связано это с тем, что ракет у них гораздо меньше, но до сих пор есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Враг начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".

Фото: Украинская правда