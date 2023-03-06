Ночь в Одесской области прошла без обстрелов

Безопасность в Одесской области: ночь в регионе прошла без обстрелов
Одесская область остается уже несколько дней без обстрелов. Но риск новых российских ракетных ударов как с моря, так и из воздуха остается достаточно высоким.
Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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"Это может свидетельствовать об использовании 24 "калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряжены. Как правило, они применяются в массированных ракетных атаках, но в последнее время эта тактика у них не оправдана, поэтому говорим о поисках новых подходов. За последние несколько недель пусков "калибров" не происходило", — отметила Наталья Гуменюк.
По словам Натальи Гуменюк, Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Пока украинские военные наблюдают, что они ведут переговоры со стратегической авиацией, поэтому не исключено, что будет точечная ракетная атака с использованием как воздушных ракет, так и надводного и подводного базирования.
Напомним, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских ракетоносителя. Среди них две надводные и две подводные лодки, пуски ракет с которых довольно сложно выявлять украинским силам ПВО.
Кроме того, в ОК "Юг" ранее отмечали, что массированные атаки России могут остаться в прошлом. Связано это с тем, что ракет у них гораздо меньше, но до сих пор есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Враг начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".
Фото: Украинская правда