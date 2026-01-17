Безплатна стоматологія для дітей в Одесі — які зміни

Лікар перевіряє зуби дитини. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одесі планують розширити перелік дітей, які зможуть безплатно лікувати зуби. В міську програму хочуть додати декілька соціальних категорій, а зміни почнуть діяти уже цього року.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

Безплатне лікування зубів дітям

За інформацією з засідання, наразі програма охоплює дітей з інвалідністю, з багатодітних і соціально незахищених сімей, сиріт, дітей без батьківського піклування та інших пільгових категорій. У 2026 році список хочуть доповнити ще однією важливою групою.

Йдеться про дітей, чиї батьки захищають або захищали Україну, а також тих, хто загинув чи помер унаслідок війни. Саме для них планують передбачити право на безплатне стоматологічне лікування.

У департаменті охорони здоров’я пояснили, що рішення продиктоване зверненнями родин військових. Там наголосили, що такі діти потребують додаткової підтримки з боку міста.

Фінансування на програму поки немає

Водночас окремого фінансування під нову категорію поки не закладали, тому що точну кількість дітей, які підпадатимуть під ці зміни, зараз неможливо спрогнозувати.

"Ми розуміємо, що додаємо нову категорію, але спершу маємо побачити реальні цифри. Лише після цього можна говорити про додаткові кошти", — зазначили під час обговорення.

Депутати запропонували зібрати детальну статистику за 2025 рік: скільки дітей скористалися безплатною стоматологією, чи вистачило фінансування та які витрати були насправді.

Депутати запропонували зібрати детальну статистику за 2025 рік: скільки дітей скористалися безплатною стоматологією, чи вистачило фінансування та які витрати були насправді.