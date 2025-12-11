Відео
Головна Одеса Одеську залізничну лікарню передадуть місту — що зміниться

Одеську залізничну лікарню передадуть місту — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 17:18
Одеська залізнична лікарня: заклад передають у комунальну власність
Медсестра везе обладнання в операційну. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеську залізничну лікарню передадуть у комунальну власність. Заклад збережеться, а його можливості планують суттєво розширити для потреб міста.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Передача лікарні у комунальну власність

Там додали, що на базі закладу планують створити стаціонар на 500 ліжок і поліклініку, яка зможе приймати до 600 пацієнтів на день.
Компанія очікує, що Міністерство розвитку громад і територій найближчим часом внесе відповідний проєкт рішення на розгляд Кабміну.

Колектив лікарні збережуть

Укрзалізниця запевняє, що профіль лікарні не зміниться. Увесь колектив збережуть, а фінансування буде стабільним. Завдяки комунальній формі управління заклад отримає доступ до ширших джерел фінансування, включно з місцевими бюджетними програмами. 

Окремо в компанії зазначили, що працівники залізниці й надалі зможуть лікуватися в цьому медзакладі, як і мешканці Одеси. Разом із приміщеннями місто також отримає земельні ділянки, будівлі та медичну апаратуру.

Нагадаємо, на реставрацію будинку в Одесі витратять 58 млн грн. Також стало відомо, як проходитиме концесія порту Чорноморськ.

Одеса Укрзалізниця Одеська область лікарняні Новини Одеси лікарі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
