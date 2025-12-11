Одеська залізнична лікарня: заклад передають у комунальну власність

Одеську залізничну лікарню передадуть місту — що зміниться
Одеську залізничну лікарню передадуть у комунальну власність. Заклад збережеться, а його можливості планують суттєво розширити для потреб міста.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Передача лікарні у комунальну власність
Там додали, що на базі закладу планують створити стаціонар на 500 ліжок і поліклініку, яка зможе приймати до 600 пацієнтів на день.
Компанія очікує, що Міністерство розвитку громад і територій найближчим часом внесе відповідний проєкт рішення на розгляд Кабміну.
Колектив лікарні збережуть
Укрзалізниця запевняє, що профіль лікарні не зміниться. Увесь колектив збережуть, а фінансування буде стабільним. Завдяки комунальній формі управління заклад отримає доступ до ширших джерел фінансування, включно з місцевими бюджетними програмами.
Окремо в компанії зазначили, що працівники залізниці й надалі зможуть лікуватися в цьому медзакладі, як і мешканці Одеси. Разом із приміщеннями місто також отримає земельні ділянки, будівлі та медичну апаратуру.
