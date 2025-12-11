Концесія порту Чорноморськ: уряд спростував "обхід Prozorro"

Порт на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До 1 січня 2027 року конкурси та відбори інвесторів у проєктах державно-приватного партнерства можуть проводитися без Prozorro, адже це передбачено новим законом. Уряд лише оновив постанову №909, щоб вона відповідала цим вимогам.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Передача порту Чорноморськ

Після появи повідомлень про те, що концесійний конкурс для контейнерного термінала порту Чорноморськ нібито проведуть "без Prozorro", у профільних відомствах роз’яснили, мовляв, йдеться не про виняток чи схему, а про норму закону.

У Мінрозвитку уточнили, що до 1 січня 2027 року конкурси та конкурентний діалог у проєктах публічно-приватного партнерства можуть відбуватися без електронної системи Prozorro. Це прямо прописано в новому Законі "Про публічно-приватне партнерство", який набув чинності 31 жовтня 2025 року.

Саме тому уряд змінив постанову №909, тобто технічно узгодив її до вимог Закону, а не запровадив нові правила. З 2027 року, коли Prozorro буде технічно готове до таких процедур, усі конкурси проходитимуть виключно через електронну систему.

"Закон також зобов’язує Уряд та міністерства протягом року оновити всі підзаконні акти. Таких документів понад 30, тому без їх адаптації повноцінна реалізація Закону є неможливою", — йдеться у повідомленні.

Як проходитиме концесія порту Чорноморськ

В міністерстві також розповіли, що підготовка першого великого проєкту ДПП, концесії контейнерного термінала в порту Чорноморськ, вже триває. Конкурс складатиметься з двох етапів: прекваліфікації та відбору найкращої пропозиції. До участі допустять лише компанії з досвідом та фінансовою спроможністю, а структури з офшорів, під санкціями чи пов’язані з країною-агресором участі не отримають.

"ЄБРР та IFC вже залучили провідних міжнародних радників, які допомагають готувати конкурсну документацію. Це забезпечить прозорий процес і відповідність кращим світовим практикам", — повідомили на сайті Мінрозвитку.

