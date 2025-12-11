Видео
Обход Prozorro в передаче порта на Одесчине — опровержение

Обход Prozorro в передаче порта на Одесчине — опровержение

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:10
Концессия порта Черноморск: правительство опровергло "обход Prozorro"
Порт в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

До 1 января 2027 года конкурсы и отборы инвесторов в проектах государственно-частного партнерства могут проводиться без Prozorro, ведь это предусмотрено новым законом. Правительство лишь обновило постановление №909, чтобы оно соответствовало этим требованиям.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Передача порта Черноморск

После появления сообщений о том, что концессионный конкурс для контейнерного терминала порта Черноморск якобы проведут "без Prozorro", в профильных ведомствах разъяснили, мол, речь идет не об исключении или схеме, а о норме закона.

В Минразвития уточнили, что до 1 января 2027 года конкурсы и конкурентный диалог в проектах публично-частного партнерства могут происходить без электронной системы Prozorro. Это прямо прописано в новом Законе "О публично-частном партнерстве", который вступил в силу 31 октября 2025 года.

Именно поэтому правительство изменило постановление №909, то есть технически согласовало его с требованиями Закона, а не ввело новые правила. С 2027 года, когда Prozorro будет технически готово к таким процедурам, все конкурсы будут проходить исключительно через электронную систему.

"Закон также обязывает Правительство и министерства в течение года обновить все подзаконные акты. Таких документов более 30, поэтому без их адаптации полноценная реализация Закона невозможна", — говорится в сообщении.

Как будет проходить концессия порта Черноморск

В министерстве также рассказали, что подготовка первого крупного проекта ГЧП, концессии контейнерного терминала в порту Черноморск, уже идет. Конкурс будет состоять из двух этапов: преквалификации и отбора лучшего предложения. К участию допустят только компании с опытом и финансовой состоятельностью, а структуры из оффшоров, под санкциями или связанные со страной-агрессором участия не получат.

"ЕБРР и IFC уже привлекли ведущих международных советников, которые помогают готовить конкурсную документацию. Это обеспечит прозрачный процесс и соответствие лучшим мировым практикам", — сообщили на сайте Минразвития.

Напомним, в Одессе выросла стоимость ремонта улицы Карышковского. Также мы писали, что в Одессе растут цены на недвижимость и больше всего — на вторичном рынке.

Одесса тендер порт Одесская область Новости Одессы конкурс
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
