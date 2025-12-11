Одесская железнодорожная больница: заведение передают в коммунальную собственность

Одесскую железнодорожную больницу отдадут городу — что изменится
Одесскую железнодорожную больницу передадут в коммунальную собственность. Заведение сохранится, а его возможности планируют существенно расширить для нужд города.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Передача больницы в коммунальную собственность
Там добавили, что на базе заведения планируют создать стационар на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 пациентов в день.
Компания ожидает, что Министерство развития громад и территорий в ближайшее время внесет соответствующий проект решения на рассмотрение Кабмина.
Коллектив больницы сохранят
Укрзализныця уверяет, что профиль больницы не изменится. Весь коллектив сохранят, а финансирование будет стабильным. Благодаря коммунальной форме управления заведение получит доступ к более широким источникам финансирования, включая местные бюджетные программы.
Отдельно в компании отметили, что работники железной дороги и в дальнейшем смогут лечиться в этом медучреждении, как и жители Одессы. Вместе с помещениями город также получит земельные участки, здания и медицинскую аппаратуру.
