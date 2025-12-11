Видео
Видео

Главная Одесса Одесскую железнодорожную больницу отдадут городу — что изменится

Одесскую железнодорожную больницу отдадут городу — что изменится

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 17:18
Одесская железнодорожная больница: заведение передают в коммунальную собственность
Медсестра везет оборудование в операционную. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесскую железнодорожную больницу передадут в коммунальную собственность. Заведение сохранится, а его возможности планируют существенно расширить для нужд города.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Читайте также:

Передача больницы в коммунальную собственность

Там добавили, что на базе заведения планируют создать стационар на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 пациентов в день.

Компания ожидает, что Министерство развития громад и территорий в ближайшее время внесет соответствующий проект решения на рассмотрение Кабмина.

Коллектив больницы сохранят

Укрзализныця уверяет, что профиль больницы не изменится. Весь коллектив сохранят, а финансирование будет стабильным. Благодаря коммунальной форме управления заведение получит доступ к более широким источникам финансирования, включая местные бюджетные программы.

Отдельно в компании отметили, что работники железной дороги и в дальнейшем смогут лечиться в этом медучреждении, как и жители Одессы. Вместе с помещениями город также получит земельные участки, здания и медицинскую аппаратуру.

Напомним, на реставрацию дома в Одессе потратят 58 млн грн. Также стало известно, как будет проходить концессия порта Черноморск.

Одесса Укрзализныця Одесская область больничные Новости Одессы врачи
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
