Напад на лікарів у ЦПМСД Одеси — як захистять фахівців

Лікарі швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф

В Одесі депутати заговорили про напади й агресію пацієнтів у ЦПМСД та дитячих поліклініках. Пропонують встановити тривожні кнопки в кожному кабінеті, а не лише на реєстратурі.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань транспорту та дорожнього господарства Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Напади на лікарів в Одесі

Під час засідання комісії депутати порушили тему агресії з боку пацієнтів у медзакладах первинної ланки. Йдеться про випадки конфліктів, погроз і навіть фізичних нападів на лікарів.

За словами учасників обговорення, у лікарнях ситуація більш контрольована, а от у ЦПМСД та дитячих поліклініках медики часто залишаються без реального захисту. Багато інцидентів не стають публічними, бо лікарі бояться скаржитися або не бачать сенсу.

"У нас неодноразово відбуваються ситуації, коли дуже емоційні пацієнти… напади на лікарів. І це, на жаль, замовчується", — розповів член комісії, депутат Андрій Вагапов.

Як можливе рішення запропонували встановити тривожні кнопки в кожному кабінеті лікаря. Зараз у більшості закладів вони є лише на реєстратурі, що не допомагає у критичній ситуації.

"Лікар… з четвертого поверху… не добіжить до першого поверху, коли її там по голові отримує", — зазначив він депутат.

Потрібно порахувати витрати на установку кнопок

Водночас у департаменті охорони здоров’я підтвердили, що така система вже працювала в окремих амбулаторіях і показала результат. Розширити її на всі кабінети реально, але для цього потрібно порахувати витрати та залучити керівників медзакладів.

"Це треба прорахувати. Це не так багато коштує, але це завдання кожного директора медичного закладу", — додала керівниця департаменту Олена Колоденко.

Очікується, що тему тривожних кнопок винесуть на окреме обговорення, щоб визначити джерела фінансування та чіткий план дій.

Нагадаємо, в Одесі завідувачка психіатричного відділення однієї з лікарень, вимагала гроші за лікування пацієнта, яке має бути безоплатним. Також ми писали, що в Овідіопольській лікарні скасували договір на капітальний ремонт терапевтичного відділення вартістю 23 мільйони гривень.