Главная Одесса Тревожные кнопки для врачей — в Одессе хотят защитить "первичку"

Тревожные кнопки для врачей — в Одессе хотят защитить "первичку"

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 13:16
Нападение на врачей в ЦПМСП Одессы - как защитят специалистов
Врачи скорой помощи. Фото иллюстративное: Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В Одессе депутаты заговорили о нападениях и агрессии пациентов в ЦПМСП и детских поликлиниках. Предлагают установить тревожные кнопки в каждом кабинете, а не только на регистратуре.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Читайте также:

Нападения на врачей в Одессе

Во время заседания комиссии депутаты подняли тему агрессии со стороны пациентов в медучреждениях первичного звена. Речь идет о случаях конфликтов, угроз и даже физических нападений на врачей.

По словам участников обсуждения, в больницах ситуация более контролируемая, а вот в ЦПМСП и детских поликлиниках медики часто остаются без реальной защиты. Многие инциденты не становятся публичными, потому что врачи боятся жаловаться или не видят смысла.

"У нас неоднократно происходят ситуации, когда очень эмоциональные пациенты... нападения на врачей. И это, к сожалению, замалчивается", — рассказал член комиссии, депутат Андрей Вагапов.

Как возможное решение предложили установить тревожные кнопки в каждом кабинете врача. Сейчас в большинстве заведений они есть только на регистратуре, что не помогает в критической ситуации.

"Врач ... с четвертого этажа ... не добежит до первого этажа, когда ее там по голове получает", — отметил он депутат.

Нужно посчитать расходы на установку кнопок

В то же время в департаменте здравоохранения подтвердили, что такая система уже работала в отдельных амбулаториях и показала результат. Расширить ее на все кабинеты реально, но для этого нужно посчитать расходы и привлечь руководителей медучреждений.

"Это надо просчитать. Это не так много стоит, но это задача каждого директора медицинского учреждения", — добавила руководитель департамента Елена Колоденко.

Ожидается, что тему тревожных кнопок вынесут на отдельное обсуждение, чтобы определить источники финансирования и четкий план действий.

Напомним, в Одессе заведующая психиатрическим отделением одной из больниц, требовала деньги за лечение пациента, которое должно быть бесплатным. Также мы писали, что в Овидиопольской больнице отменили договор на капитальный ремонт терапевтического отделения стоимостью 23 миллиона гривен.

Одесса больницы Одесская область Новости Одессы врачи защита
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
