Бесплатная стоматология для детей в Одессе - какие изменения

В Одессе планируют расширить перечень детей, которые смогут бесплатно лечить зубы. В городскую программу хотят добавить несколько социальных категорий, а изменения начнут действовать уже в этом году.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Бесплатное лечение зубов детям

По информации с заседания, сейчас программа охватывает детей с инвалидностью, из многодетных и социально незащищенных семей, сирот, детей без родительской опеки и других льготных категорий. В 2026 году список хотят дополнить еще одной важной группой.

Речь идет о детях, чьи родители защищают или защищали Украину, а также тех, кто погиб или умер в результате войны. Именно для них планируют предусмотреть право на бесплатное стоматологическое лечение.

В департаменте здравоохранения объяснили, что решение продиктовано обращениями семей военных. Там отметили, что такие дети нуждаются в дополнительной поддержке со стороны города.

Финансирования на программу пока нет

В то же время отдельного финансирования под новую категорию пока не закладывали, потому что точное количество детей, которые будут подпадать под эти изменения, сейчас невозможно спрогнозировать.

"Мы понимаем, что добавляем новую категорию, но сначала должны увидеть реальные цифры. Только после этого можно говорить о дополнительных средствах", — отметили при обсуждении.

Депутаты предложили собрать подробную статистику за 2025 год: сколько детей воспользовались бесплатной стоматологией, хватило ли финансирования и какие расходы были на самом деле.

