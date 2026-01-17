Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Бесплатные стоматологи для детей — что хотят изменить в Одессе

Бесплатные стоматологи для детей — что хотят изменить в Одессе

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 15:31
Бесплатная стоматология для детей в Одессе - какие изменения
Врач проверяет зубы ребенка. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе планируют расширить перечень детей, которые смогут бесплатно лечить зубы. В городскую программу хотят добавить несколько социальных категорий, а изменения начнут действовать уже в этом году.

Об этом стало известно во время заседания комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Одесского городского совета.

Бесплатное лечение зубов детям

По информации с заседания, сейчас программа охватывает детей с инвалидностью, из многодетных и социально незащищенных семей, сирот, детей без родительской опеки и других льготных категорий. В 2026 году список хотят дополнить еще одной важной группой.

Речь идет о детях, чьи родители защищают или защищали Украину, а также тех, кто погиб или умер в результате войны. Именно для них планируют предусмотреть право на бесплатное стоматологическое лечение.

В департаменте здравоохранения объяснили, что решение продиктовано обращениями семей военных. Там отметили, что такие дети нуждаются в дополнительной поддержке со стороны города.

Финансирования на программу пока нет

В то же время отдельного финансирования под новую категорию пока не закладывали, потому что точное количество детей, которые будут подпадать под эти изменения, сейчас невозможно спрогнозировать.

"Мы понимаем, что добавляем новую категорию, но сначала должны увидеть реальные цифры. Только после этого можно говорить о дополнительных средствах", — отметили при обсуждении.

Депутаты предложили собрать подробную статистику за 2025 год: сколько детей воспользовались бесплатной стоматологией, хватило ли финансирования и какие расходы были на самом деле.

Напомним, в Одессе депутаты заговорили о нападениях и агрессии пациентов в ЦПМСП и детских поликлиниках. Также мы писали, что Одесскую железнодорожную больницу передадут городу.

