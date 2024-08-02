Конфлікт з ТЦК в Одесі — затримали нападників на поліцейську

Поліція затримує жінку в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі затримали чоловіка та жінку, які напали на патрульну поліцейську. Інцидент трапився під час рейду Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області у п'ятницю, 2 серпня.

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Зазначається, що під час перевірки працівниками ТЦК військово-облікових даних водія було встановлено, що військовозобов'язаний багато років не проходив військово-лікарську комісію (ВЛК).

Чоловік відмовився отримувати повістку та викликав на підмогу свого 43-річного брата. Внаслідок чого чоловіки спровокували конфлікт з працівниками ТЦК і патрульними поліцейськими. Згодом у конфлікт втрутилася і перехожа.

"Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів", — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі учасників нападу на поліцейських затримано. Також щодо них складено адміністративні протоколи за хуліганство та непокору працівникам поліції.

"Поліцейські розслідують факт спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП водієм КІА, який з місця події втік", — додали правоохоронці.

Поліція відкрила провадження.