Конфликт с ТЦК в Одессе задержали нападающих на полицейский

Полиция задерживает женщину в Одессе Фото: скриншот

В Одессе задержали мужчину и женщину, напавших на патрульную полицейскую. Инцидент произошел во время рейда Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области в пятницу, 2 августа.

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Отмечается, что во время проверки работниками ТЦК военно-учетных данных водителя было установлено, что военнообязанный много лет не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК).

Мужчина отказался получать повестку и вызвал на подмогу своего 43-летнего брата. В результате мужчины спровоцировали конфликт с работниками ТЦК и патрульными полицейскими. Впоследствии в конфликт вмешалась и прохожая.

"Просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движения транспортных средств", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время участники нападения на полицейских задержаны. Также в отношении их составлены административные протоколы за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

"Полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем КИА, который с места происшествия скрылся", — добавили правоохранители.

Полиция открыла производство.