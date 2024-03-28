Бійці протитанкової бригади миколаївських морпіхів показали, як знищили ворожий вертоліт

Боєць випустив ракету у напрямок ворожої техніки. Фото: скриншот

Українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські бійці протитанкової бригади показали, як знищили російський гелікоптер за допомогою ракети.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морський Сил ЗС України.

Читайте також:

Знищення російської техніки

На рахунку підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти — велика кількість знищеної ворожої техніки та навіть бойовий гелікоптер Ка-52, більше відомий як "Алігатор".

Боєць розповідає, що окупанти запустили у напрямок українських захисників три гелікоптери. Перши два летіли дуже низько, а третій з'явився в останній момент. В результаті він був знищений за допомогою Javelin.

"Я вже думав, що нічого не вилетить і хотів відключати ракети від пускової кнопки. І тоді вилетів третій гелікоптер і я зробив пуск. Секунд за 30 був вибух", — розповів боєць.

Морпіхи нищать російську техніку

Нагадаємо, що бійці миколаївської морської піхоти показали, як стріляють по окупантах. Українські захисники уразили живу силу росіян з самохідної артилерійської установки.

Також раніше ми повідомляли, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.

Ми писали, що бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.