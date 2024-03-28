Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Бійці протитанкової бригади миколаївських морпіхів показали, як знищили ворожий вертоліт arrow

Бійці протитанкової бригади миколаївських морпіхів показали, як знищили ворожий вертоліт

28 березня 2024 19:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бійці протитанкової бригади миколаївських морпіхів показали, як знищили ворожий вертоліт
Боєць випустив ракету у напрямок ворожої техніки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські бійці протитанкової бригади показали, як знищили російський гелікоптер за допомогою ракети.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морський Сил ЗС України.

Читайте також:

Знищення російської техніки

На рахунку підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти — велика кількість знищеної ворожої техніки та навіть бойовий гелікоптер Ка-52, більше відомий як "Алігатор".

Боєць розповідає, що окупанти запустили у напрямок українських захисників три гелікоптери. Перши два летіли дуже низько, а третій з'явився в останній момент. В результаті він був знищений за допомогою Javelin.

"Я вже думав, що нічого не вилетить і хотів відключати ракети від пускової кнопки. І тоді вилетів третій гелікоптер і я зробив пуск. Секунд за 30 був вибух", — розповів боєць.

Морпіхи нищать російську техніку

Нагадаємо, що бійці миколаївської морської піхоти показали, як стріляють по окупантах. Українські захисники уразили живу силу росіян з самохідної артилерійської установки

Також раніше ми повідомляли, що бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.

Ми писали, що бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.

Одеса
російські війська
ЗСУ
українці
гелікоптер
Миколаїв
Миколаївська область
Новини Одеси
ракета

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом