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Бойцы противотанковой бригады николаевских морпехов показали, как уничтожили вражеский вертолет

28 марта 2024 19:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Бойцы противотанковой бригады николаевских морпехов показали, как уничтожили вражеский вертолет
Боец выпустил ракету в направлении вражеской техники. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские бойцы противотанковой бригады показали, как уничтожили российский вертолет с помощью ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морской Сил ВС Украины.

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На счету подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты — большое количество уничтоженной вражеской техники и даже боевой вертолет Ка-52, более известный как "Аллигатор".

Боец рассказывает, что оккупанты запустили в направление украинских защитников три вертолета. Первые два летели очень низко, а третий появился в последний момент. В результате он был уничтожен с помощью Javelin.

"Я уже думал, что ничего не вылетит и хотел отключать ракеты от пусковой кнопки. И тогда вылетел третий вертолет и я совершил пуск. Секунд за 30 был взрыв", — рассказал боец.

Морпехи уничтожают российскую технику

Напомним, что бойцы николаевской морской пехоты показали, как стреляют по оккупантам. Украинские защитники поразили живую силу россиян из самоходной артиллерийской установки.

Также ранее мы сообщали, что бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты произвели меткие выстрелы по личному составу и боевой технике противника, используя дрон. Их успешные операции свидетельствуют о высоком уровне подготовки и военном мастерстве.

Мы писали, что бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского совершили успешную атаку на российскую технику на новой волне дроновых атак на южные регионы.

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