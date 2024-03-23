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Миколаївські морські піхотинці показали, як нищать ворога на фронті

23 березня 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Миколаївські морські піхотинці показали, як нищать ворога на фронті
Постріл з САУ. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як стріляють по окупантах з самохідної артилерійської установки.

Відео роботи військових показала пресслужба 36-ї Окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

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"Артилерія вражає, але коли за справу беруться миколаївські морпіхи-самохідці, відірвати погляд просто неможливо!", — йдеться у повідомленні.

Морпіхи нищать російську техніку

Удари у відповідь на дронові атаки: українські морпіхи продемонстрували свою ефективність у використанні дронів під час бойових дій на півдні країни.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.

Також бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, в Одесі та області звучала повітряна тривога. Росіяни атакували регіон балістичною ракетою — вона влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

Також ми повідомляли, що російські війська в ніч проти суботи, 23 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Пуски ворог здійснив з території Курської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

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Одеська область
Миколаївська область
Одеська ОДА

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