Николаевские морские пехотинцы показали, как уничтожают врага на фронте
Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как стреляют по оккупантам из самоходной артиллерийской установки.
Видео работы военных показала прессслужба 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.
"Артиллерия поражает, но когда за дело берутся николаевские морпехи-самоходцы, оторвать взгляд просто невозможно!", — говорится в сообщении.
Морпехи уничтожают российскую технику
Удары в ответ на дроновые атаки: украинские морпехи продемонстрировали свою эффективность в использовании дронов во время боевых действий на юге страны.
Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты произвели меткие выстрелы по личному составу и боевой технике противника, используя дрон. Их успешные операции свидетельствуют о высоком уровне подготовки и военном мастерстве.
Также бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского совершили успешную атаку на российскую технику на новой волне дроновых атак на южные регионы.
Ситуация на фронте
Напомним, сегодня, 23 марта, в Одессе и области звучала воздушная тревога. Россияне атаковали регион баллистической ракетой — она попала по открытой территории Белгород-Днестровского района.
Также мы сообщали, что российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.
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