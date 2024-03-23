Николаевские морские пехотинцы показали, как уничтожают врага на фронте

Выстрел из САУ. Фото: скриншот

Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как стреляют по оккупантам из самоходной артиллерийской установки.

Видео работы военных показала прессслужба 36-й Отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

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"Артиллерия поражает, но когда за дело берутся николаевские морпехи-самоходцы, оторвать взгляд просто невозможно!", — говорится в сообщении.

Морпехи уничтожают российскую технику

Удары в ответ на дроновые атаки: украинские морпехи продемонстрировали свою эффективность в использовании дронов во время боевых действий на юге страны.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты произвели меткие выстрелы по личному составу и боевой технике противника, используя дрон. Их успешные операции свидетельствуют о высоком уровне подготовки и военном мастерстве.

Также бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского совершили успешную атаку на российскую технику на новой волне дроновых атак на южные регионы.

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня, 23 марта, в Одессе и области звучала воздушная тревога. Россияне атаковали регион баллистической ракетой — она попала по открытой территории Белгород-Днестровского района.

Также мы сообщали, что российские войска в ночь на субботу, 23 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Пуски враг совершил с территории Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.