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Бійці ЗСУ показали, як знищують ворога на Миколаївщині (відео)

28 квітня 2025 18:58
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Знищення бліндажу, буханки та особового складу ЗС РФ на Миколаївщині - відео від ЗСУ
Оператор і дрон. Фото ілюстративне: sumypost
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Бійці Військово-Морських сил ЗСУ показали кадри знищення ворога на Кінбурнській косі на Миколаївщині. Під прицілом операторів дронів цього разу опинився особовий склад та автотранспорт супротивника.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

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На кадрах, які оприлюднили бійці Військово-Морських сил, можна побачити, як супротивник переховується від ударів БпЛА у бліндажі та прилеглій лісосмузі. Поряд із позиціями РФ серед дерев була прихована й ворожа "буханка". Завдяки швидкому реагуванню та майстерності операторів дронів частина особового складу була знищена влучними ударами. А автівка окупантів перетворилася на металобрухт.

"На Кінбурнській косі Військово-Морські сили ЗСУ знищили транспортний засіб ЗС РФ та бліндаж із особовим складом", — йдеться у повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як працюють одеські прикордонники на півдні. А також про мотоциклетний штурм росіян.

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