Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бойцы ВСУ показали как уничтожают врага на Николаевщине (видео) arrow

Бойцы ВСУ показали как уничтожают врага на Николаевщине (видео)

28 апреля 2025 18:58
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Уничтожение блиндажа, буханки и личного состава ВС РФ на Николаевщине - видео от ВСУ
Оператор и дрон. Фото иллюстративное: sumypost
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Бойцы Военно-морских сил ВСУ показали кадры уничтожения врага на Кинбурской косе в Николаевской области. Под прицелом операторов дронов на этот раз оказался личный состав и автотранспорт противника.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Подробности боя

На кадрах, которые обнародовали бойцы военно-морских сил, можно увидеть как противник скрывается от ударов БпЛА в блиндаже и прилегающей лесополосе. Рядом с позициями РФ среди деревьев была скрыта и вражеская "буханка". Благодаря быстрому реагированию и мастерству операторов дронов часть личного состава была уничтожена точными ударами. А машина оккупантов превратилась в металлолом.

"На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили транспортное средство ВС РФ и блиндаж с личным составом", — говорится в сообщении военных.

Напомним, недавно мы писали о том, как работают одесские пограничники на юге. А также о мотоциклетном штурме россиян.

Одесса Николаевская область Новости Одессы дроны война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама