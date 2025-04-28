Уничтожение блиндажа, буханки и личного состава ВС РФ на Николаевщине - видео от ВСУ

Бойцы ВСУ показали как уничтожают врага на Николаевщине (видео)
Бойцы Военно-морских сил ВСУ показали кадры уничтожения врага на Кинбурской косе в Николаевской области. Под прицелом операторов дронов на этот раз оказался личный состав и автотранспорт противника.
Об этом сообщает Оперативный ВСУ.
Подробности боя
На кадрах, которые обнародовали бойцы военно-морских сил, можно увидеть как противник скрывается от ударов БпЛА в блиндаже и прилегающей лесополосе. Рядом с позициями РФ среди деревьев была скрыта и вражеская "буханка". Благодаря быстрому реагированию и мастерству операторов дронов часть личного состава была уничтожена точными ударами. А машина оккупантов превратилась в металлолом.
"На Кинбурнской косе Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили транспортное средство ВС РФ и блиндаж с личным составом", — говорится в сообщении военных.
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