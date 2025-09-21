Відео
Білгород-Дністровський порт на Одещині стане великим хабом

Білгород-Дністровський порт на Одещині стане великим хабом

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 15:25
Білгород-Дністровський порт: плани щодо розвитоку
Білгород-Дністровський порт на Одещині. Фото ілюстративне: privatization.gov.ua

Білгород-Дністровський порт презентував свою концепцію розвитку на міжнародному логістичному форумі у Баку. План передбачає перетворення порту на ключовий хаб для транзиту вантажів між країнами Центральної Азії та ЄС. У стратегії — нові термінали, склади та масштабна модернізація інфраструктури.

Про це повідомив заступник директорка підприємства Ігор Білик.

Читайте також:
Білгород-Дністровський порт на Одещині стане великим хабом - фото 1
План розвитку порту. Фото: Ігор Білик/facebook

Концепція розвитку Білгород-Дністровського порту 

За словами Кіктенко, головна мета розвитку — зробити порт найбільшим мультимодальним хабом для транзиту вантажів із Центральної Азії до Європейського Союзу.

У планах — будівництво автомобільно-залізничного поромного комплексу, контейнерного й нафтового терміналів, критих складів класу А, а також сучасного зернового термінала. Це дозволить розширити пропускну спроможність і зробити перевезення швидшими та вигіднішими.

Серед ключових тем дискусії в Баку учасники наголосили на необхідності ліквідації інфраструктурних "вузьких місць" на маршрутах, консолідації зусиль усіх учасників ланцюга поставок і створенні конкурентної вартості перевезень порівняно з іншими міжнародними коридорами.

Білгород-Дністровський порт: що відомо

Основною діяльністю державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" є допоміжне обслуговування водного транспорту. Порт спеціалізується на перевантаженні лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів. 

Який майновий комплекс порту

Майновий комплекс підприємства займає територію площею 64,4 гектара у Білгороді-Дністровському та Затоці. У його склад входять дев'ять суден, чотири теплотяги, 18 портальних кранів, 47 транспортних засобів та інше обладнання.

Зазначимо, що Фонд держмайна 13 разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, його купили у листопаді минулого року. Переможцем торгів стала компанія "ТОП-ОФФЕР".

Нагадаємо, на Київщині відкрили першу чергу контейнерного термінала, він має стати важливим логістичним вузлом, що з’єднає порти Великої Одеси з портами Європи. Також ми писали, що в Одеському морському порту стартував масштабний інвестпроєкт із відновлення одного з найбільших зернових терміналів країни.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси транзит
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
