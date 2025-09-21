Белгород-Днестровский порт: планы по развитию

Белгород-Днестровский порт в Одесской области. Фото иллюстративное: privatization.gov.ua

Белгород-Днестровский порт презентовал свою концепцию развития на международном логистическом форуме в Баку. План предусматривает превращение порта в ключевой хаб для транзита грузов между странами Центральной Азии и ЕС. В стратегии - новые терминалы, склады и масштабная модернизация инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель директора предприятия Игорь Билык.

План развития порта. Фото: Игорь Билык/facebook

Концепция развития Белгород-Днестровского порта

По словам Киктенко, главная цель развития — сделать порт крупнейшим мультимодальным хабом для транзита грузов из Центральной Азии в Европейский Союз.

В планах — строительство автомобильно-железнодорожного паромного комплекса, контейнерного и нефтяного терминалов, крытых складов класса А, а также современного зернового терминала. Это позволит расширить пропускную способность и сделать перевозки более быстрыми и выгодными.

Среди ключевых тем дискуссии в Баку участники отметили необходимость ликвидации инфраструктурных "узких мест" на маршрутах, консолидации усилий всех участников цепи поставок и создании конкурентной стоимости перевозок по сравнению с другими международными коридорами.

Белгород-Днестровский порт: что известно

Основной деятельностью государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" является вспомогательное обслуживание водного транспорта. Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Какой имущественный комплекс порта

Имущественный комплекс предприятия занимает территорию площадью 64,4 гектара в Белгороде-Днестровском и Затоке. В его состав входят девять судов, четыре тепловоза, 18 портальных кранов, 47 транспортных средств и другое оборудование.

Отметим, что Фонд госимущества 13 раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта, его купили в ноябре прошлого года. Победителем торгов стала компания "ТОП-ОФФЕР".

