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Біля кордонів Одещини патрулює американський розвідувальний літак

3 січня 2024 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля кордонів Одещини патрулює американський розвідувальний літак
Маршрут американського літака. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На південному напрямку повітряний простір патрулюють літаки НАТО. Наразі біля берегів Одеської області спостерігається активність американського Boeing P-8A Poseidon. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літак злетів із авіабази НАТО неподалік від Катанії на Сицилії та перебуває у повітряному просторі Румунії. Українські радари зафіксували його біля Ізмаїла та Кілії. 

Маршрут американського літака. Фото: скриншот

Що відомо про літак

P-8A — це патрульний протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу. 

Нагадаємо, станом на ранок 3 січня російський флот залишає свою присутність у Чорному морі. Однак на чергуванні суттєво зменшилася кількість кораблів, ракетоносії також заведені у пункти базування. 

Також ми писали, що найближчим часом в Україні очікуються стрімкі похолодання та морози до -10 °C. Таку погоду ворог може використати як чинник для обстрілу енергетичної інфраструктури. 

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