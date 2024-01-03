Біля кордонів Одещини патрулює американський розвідувальний літак

Маршрут американського літака. Фото: скриншот

На південному напрямку повітряний простір патрулюють літаки НАТО. Наразі біля берегів Одеської області спостерігається активність американського Boeing P-8A Poseidon.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літак злетів із авіабази НАТО неподалік від Катанії на Сицилії та перебуває у повітряному просторі Румунії. Українські радари зафіксували його біля Ізмаїла та Кілії.

Маршрут американського літака. Фото: скриншот

Що відомо про літак

P-8A — це патрульний протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака. Призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною у режимі реального часу.

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