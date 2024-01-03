Возле границ Одесщины патрулирует американский разведывательный самолет

Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

На южном направлении воздушное пространство патрулируют самолеты НАТО. В настоящее время у берегов Одесской области наблюдается активность американского Boeing P-8A Poseidon.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катания на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии. Украинские радары зафиксировали его у Измаила и Килии.

Маршрут американского самолета. Фото: скриншот

Что известно о самолете

P-8A — это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.

Напомним, на утро 3 января российский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.

Также мы писали, что в ближайшее время в Украине ожидаются обильные похолодания и морозы до -10 °C. Такую погоду враг может использовать как фактор обстрела энергетической инфраструктуры.