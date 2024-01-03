Возле границ Одесщины патрулирует американский разведывательный самолет
На южном направлении воздушное пространство патрулируют самолеты НАТО. В настоящее время у берегов Одесской области наблюдается активность американского Boeing P-8A Poseidon.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.
По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катания на Сицилии и находится в воздушном пространстве Румынии. Украинские радары зафиксировали его у Измаила и Килии.
Что известно о самолете
P-8A — это патрульный противолодочный самолет, разработанный по программе многоцелевого морского самолета. Предназначен для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.
С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени.
Напомним, на утро 3 января российский флот покидает свое присутствие в Черном море. Однако на дежурстве значительно уменьшилось количество кораблей, ракетоносители также заведены в пункты базирования.
Также мы писали, что в ближайшее время в Украине ожидаются обильные похолодания и морозы до -10 °C. Такую погоду враг может использовать как фактор обстрела энергетической инфраструктуры.
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