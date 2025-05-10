Американська авіація кружляє над Чорним морем

Boeing P-8A Poseidon. Фото ілюстративне: military

Сьогодні, 10 травня, біля південних кордонів Одеської області фіксується американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon Bombardier Challenger 650. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії та моніторить ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Рух Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 злетів з аеродрому "Михайло Когелничану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та України над територією Румунії. Він оснащений великою кількіст ю датчиків та комп'ютерів, що дозволяють перехоплювати та розшифровувати повідомлення супротивника за сотні кілометрів. Він передає дані в реальному часі через супутник.

Рух Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Нагадаємо, загроза нового наступу Росії на півдні України реальна, і Одеса залишається головною стратегічною ціллю Кремля. Також ми писали, що наразі в акваторії Чорного моря не спостерігається активного застосування сил Росії, проте говорити про перемир’я зарано.