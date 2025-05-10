Американская авиация кружит над Черным морем

Boeing P-8A Poseidon. Фото иллюстративное: military

Сегодня, 10 мая, у южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon Bombardier Challenger 650. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задачи. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуацией относительно вражеских объектов.

Движение Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Bombardier Challenger 650 взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границ Молдовы и Украины над территорией Румынии. Он Он оснащен большим количеством датчиков и компьютеров, позволяющих перехватывать и расшифровывать сообщения противника за сотни километров. Он передает данные в реальном времени через спутник.

Движение Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Напомним, угроза нового наступления России на юге Украины реальна, и Одесса остается главной стратегической целью Кремля. Также мы писали, что сейчас в акватории Черного моря не наблюдается активного применения сил России, однако говорить о перемирии рано.