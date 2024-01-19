Біля Одещини патрулюють три розвідники НАТО — подробиці

Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Протягом другої половини дня 19 січня, біля кордонів Одеської області було зафіксовано одразу три розвідувальні літаки НАТО. У повітряному просторі Румунії авіація патрулювала ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

За відкритою інформацією, літаки злетіли з авіабази НАТО в Адріатичному морі.

Що відомо про літаки

У повітрі зафіксовано одразу два літаки Boeing RC-135W Rivet Joint, що належать Королівським ВПС Великобританії та ВПС США. Вони мають можливості збирання, аналізу та розповсюдження розвідувальної інформації практично в реальному часі.

Також розвідку веде американський літак Boeing P-8A Poseidon, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.

Також ми писали, що після втрати росіянами радіолокаційного літака А-50 країни НАТО посилили своє патрулювання у Чорному морі.