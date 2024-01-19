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Біля Одещини патрулюють три розвідники НАТО — подробиці

19 січня 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Біля Одещини патрулюють три розвідники НАТО — подробиці
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом другої половини дня 19 січня, біля кордонів Одеської області було зафіксовано одразу три розвідувальні літаки НАТО. У повітряному просторі Румунії авіація патрулювала ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літаки злетіли з авіабази НАТО в Адріатичному морі. 

Що відомо про літаки

У повітрі зафіксовано одразу два літаки Boeing RC-135W Rivet Joint, що належать Королівським ВПС Великобританії та ВПС США. Вони мають можливості збирання, аналізу та розповсюдження розвідувальної інформації практично в реальному часі.

Також розвідку веде американський літак Boeing P-8A Poseidon, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них. 

Також ми писали, що після втрати росіянами радіолокаційного літака А-50 країни НАТО посилили своє патрулювання у Чорному морі.

Одеса
війна
розвідка
НАТО
Чорне море
Румунія
Одеська область
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