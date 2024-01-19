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Около Одесчины патрулируют три разведчика НАТО — подробности

19 января 2024 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Около Одесчины патрулируют три разведчика НАТО — подробности
Маршрут поисковика. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение второй половины дня 19 января, у границ Одесской области было зафиксировано сразу три разведывательных самолета НАТО. В воздушном пространстве Румынии авиация патрулировала ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолеты взлетели с авиабазы НАТО в Адриатическом море.

Что известно о самолетах

В воздухе зафиксировано сразу два самолета Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащих Королевским ВВС Великобритании и ВВС США. Они имеют возможность сбора, анализа и распространения разведывательной информации практически в реальном времени.

Также разведку ведет американский самолет Boeing P-8A Poseidon, предназначенный для обнаружения и уничтожения подлодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, скорее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что после потери россиянами радиолокационного самолета А-50 страны НАТО усилили свое патрулирование в Черном море.

Одесса
война
разведка
НАТО
Черное море
Румыния
Одесская область
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