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У східній частині Чорного моря патрулює американський розвідувальник

15 січня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У східній частині Чорного моря патрулює американський розвідувальник
Маршрут літака. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після втрати росіянами радіолокаційного літака А-50, країни НАТО посилили своє патрулювання у Чорному морі. Наразі у його східній частині, неподалік від Сочі, зафіксовано американський стратегічний розвідувальний безпілотник. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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За відкритою інформацією, літак злетів з авіабази НАТО неподалік від Катанії на Сицилії та перебуває у нейтральних водах Чорного моря. Українські радари зафіксували його біля західного узбережжя РФ. 

Що відомо про безпілотник

RQ-4 це не маленька "пташка". При максимальному часі у повітрі понад 34 годин він має дальністю польоту у 22,7 тисячі км. Для розуміння цього достатньо для того, щоб з Нью-Йорку долетіти до Києва, повернутися і знову долетіти до Києва.

Також для цього дрона відсутнє поняття дальність керування, він передає дані через супутниковий канал потужністю 50 Мбіт/с, що дає можливість отримувати з нього інформацію у режимі онлайн з будь-якої точки світу. 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них. 

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ. 

Одеса
НАТО
літак
Чорне море
Одеська область
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