В восточной части Черного моря патрулирует американский разведчик

Маршрут самолета. Фото: скриншот

После потери россиянами радиолокационного самолета А-50 страны НАТО усилили свое патрулирование в Черном море. Сейчас в его восточной части, недалеко от Сочи, зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с авиабазы НАТО недалеко от Катания на Сицилии и находится в нейтральных водах Черного моря. Украинские радары зафиксировали его у западного побережья РФ.

Что известно о беспилотнике

RQ-4 — это не маленькая "птичка". При максимальном времени в воздухе более 34 часов он обладает дальностью полета в 22,7 тысячи км. Для понимания, этого достаточно для того, чтобы из Нью-Йорка долететь до Киева, вернуться и снова долететь до Киева.

Также для этого дрона отсутствует понятие дальности управления, он передает данные через спутниковый канал мощностью 50 Мбит/с, что позволяет получать из него информацию в режиме онлайн из любой точки мира.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.