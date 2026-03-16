Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса

Біля Одещини помітили новітній американський розвідник

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 12:07
Біля Одещини помітили новітній американський розвідник
Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Сьогодні, 16 березня над акваторією Чорного моря зафіксували політ американського літака Bombardier ARTEMIS II. Літак виконує місію спостереження та збору розвідувальних даних. Його маршрут пролягав поблизу українського узбережжя Одещини та окупованих територій. Такі польоти є частиною регулярних місій союзників НАТО у регіоні.

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу Flightradar.

Розвідка в морі

За даними порталу Flightradar, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів із румунського аеродрому "Михай Когелнічану". Літак веде спостереження над морем і поблизу узбережжя, зокрема Одещини, збираючи інформацію про військові об’єкти. Зокрема це стосується Криму, окупованих територіях та півдню РФ.

Над Чорним морем розвідка НАТО
Маршрут розвідника. Фото: скриншот із Flightradar

Що відомо про розвідник

Bombardier ARTEMIS II — модифікований Challenger 650, здатний проводити високоточну розвідку на відстані до 600 км. З його поточної траєкторії літак може фіксувати сигнали з Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє відстежувати російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Регулярні польоти таких літаків НАТО допомагають контролювати безпеку в регіоні та збирати важливі дані для союзників. Це частина комплексного моніторингу, який охоплює українські кордони та прилеглі морські акваторії.

Атаки на Крим

Зазначимо, останні тижні Крим майже щодня опиняється під ударами Сил оборони України. Захисники нищать російську техніку та пункти базування. Зокрема, у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України завдали удару по кількох ключових військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. У районі Лібкнехтівки були пошкоджені радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль". Також поблизу населеного пункту Дальнє українські сили вразили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ураження російських систем ППО в Криму вплине на оборону окупованого півострова та інших регіонів Росії. Як пояснив військовий експерт Іван Тимочко, навіть часткове знищення таких комплексів означає великі втрати для російської армії. За його словами, орієнтовна сума збитків може сягати сотень мільйонів доларів.

Також ми писали про те, що російський Чорноморський флот, який після втрат перекинув кораблі до Новоросійська, досі становить небезпеку для українських міст на узбережжі. Йдеться передусім про ракетні удари "Калібрами" з моря. Попри втрати кораблів, Росія все ще може запускати десятки ракет одночасно.

розвідка НАТО Чорне море Одеська область
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації