Біля Одещини помітили новітній американський розвідник

Bombardier Artemis II в небі. Фото ілюстративне: bombardier.com

Сьогодні, 16 березня над акваторією Чорного моря зафіксували політ американського літака Bombardier ARTEMIS II. Літак виконує місію спостереження та збору розвідувальних даних. Його маршрут пролягав поблизу українського узбережжя Одещини та окупованих територій. Такі польоти є частиною регулярних місій союзників НАТО у регіоні.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Реклама

Розвідка в морі

За даними порталу Flightradar, новітній американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Artemis II злетів із румунського аеродрому "Михай Когелнічану". Літак веде спостереження над морем і поблизу узбережжя, зокрема Одещини, збираючи інформацію про військові об’єкти. Зокрема це стосується Криму, окупованих територіях та півдню РФ.

Маршрут розвідника. Фото: скриншот із Flightradar

Що відомо про розвідник

Bombardier ARTEMIS II — модифікований Challenger 650, здатний проводити високоточну розвідку на відстані до 600 км. З його поточної траєкторії літак може фіксувати сигнали з Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона. Це дозволяє відстежувати російські радари, станції зв’язку та інші військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях.

Регулярні польоти таких літаків НАТО допомагають контролювати безпеку в регіоні та збирати важливі дані для союзників. Це частина комплексного моніторингу, який охоплює українські кордони та прилеглі морські акваторії.

Атаки на Крим

Зазначимо, останні тижні Крим майже щодня опиняється під ударами Сил оборони України. Захисники нищать російську техніку та пункти базування. Зокрема, у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України завдали удару по кількох ключових військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. У районі Лібкнехтівки були пошкоджені радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль". Також поблизу населеного пункту Дальнє українські сили вразили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ураження російських систем ППО в Криму вплине на оборону окупованого півострова та інших регіонів Росії. Як пояснив військовий експерт Іван Тимочко, навіть часткове знищення таких комплексів означає великі втрати для російської армії. За його словами, орієнтовна сума збитків може сягати сотень мільйонів доларів.

Також ми писали про те, що російський Чорноморський флот, який після втрат перекинув кораблі до Новоросійська, досі становить небезпеку для українських міст на узбережжі. Йдеться передусім про ракетні удари "Калібрами" з моря. Попри втрати кораблів, Росія все ще може запускати десятки ракет одночасно.