Возле Одесской области заметили новейший американский разведчик

Bombardier Artemis II в небе.

Сегодня, 16 марта над акваторией Черного моря зафиксировали полет американского самолета Bombardier ARTEMIS II. Самолет выполняет миссию наблюдения и сбора разведывательных данных. Его маршрут пролегал вблизи украинского побережья Одесской области и оккупированных территорий. Такие полеты являются частью регулярных миссий союзников НАТО в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Разведка в море

По данным портала Flightradar, новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II взлетел с румынского аэродрома "Михай Когелничану". Самолет ведет наблюдение над морем и вблизи побережья, в частности Одесской области, собирая информацию о военных объектах. В частности это касается Крыма, оккупированных территориях и юга РФ.

Маршрут разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Что известно о разведчике

Bombardier ARTEMIS II — модифицированный Challenger 650, способный проводить высокоточную разведку на расстоянии до 600 км. С его текущей траектории самолет может фиксировать сигналы из Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет отслеживать российские радары, станции связи и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.

Регулярные полеты таких самолетов НАТО помогают контролировать безопасность в регионе и собирать важные данные для союзников. Это часть комплексного мониторинга, который охватывает украинские границы и прилегающие морские акватории.

Атаки на Крым

Отметим, последние недели Крым почти ежедневно оказывается под ударами Сил обороны Украины. Защитники уничтожают российскую технику и пункты базирования. В частности, в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нескольким ключевым военным объектам во временно оккупированном Крыму. В районе Либкнехтовки были повреждены радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль". Также вблизи населенного пункта Дальнее украинские силы поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Напомним, мы сообщали о том, что поражение российских систем ПВО в Крыму повлияет на оборону оккупированного полуострова и других регионов России. Как пояснил военный эксперт Иван Тимочко, даже частичное уничтожение таких комплексов означает большие потери для российской армии. По его словам, ориентировочная сумма убытков может достигать сотен миллионов долларов.

Также мы писали о том, что российский Черноморский флот, который после потерь перебросил корабли в Новороссийск, до сих пор представляет опасность для украинских городов на побережье. Речь идет прежде всего о ракетных ударах "Калибрами" с моря. Несмотря на потери кораблей, Россия все еще может запускать десятки ракет одновременно.