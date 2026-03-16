Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Возле Одесчины заметили новейший американский разведчик

Возле Одесчины заметили новейший американский разведчик

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 12:07
Возле Одесской области заметили новейший американский разведчик
Bombardier Artemis II в небе. Фото иллюстративное: bombardier.com

Сегодня, 16 марта над акваторией Черного моря зафиксировали полет американского самолета Bombardier ARTEMIS II. Самолет выполняет миссию наблюдения и сбора разведывательных данных. Его маршрут пролегал вблизи украинского побережья Одесской области и оккупированных территорий. Такие полеты являются частью регулярных миссий союзников НАТО в регионе.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Реклама
Разведка в море

По данным портала Flightradar, новейший американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Artemis II взлетел с румынского аэродрома "Михай Когелничану". Самолет ведет наблюдение над морем и вблизи побережья, в частности Одесской области, собирая информацию о военных объектах. В частности это касается Крыма, оккупированных территориях и юга РФ.

Над Чорним морем розвідка НАТО
Маршрут разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Что известно о разведчике

Bombardier ARTEMIS II — модифицированный Challenger 650, способный проводить высокоточную разведку на расстоянии до 600 км. С его текущей траектории самолет может фиксировать сигналы из Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона. Это позволяет отслеживать российские радары, станции связи и другие военные объекты на временно оккупированных территориях.

Регулярные полеты таких самолетов НАТО помогают контролировать безопасность в регионе и собирать важные данные для союзников. Это часть комплексного мониторинга, который охватывает украинские границы и прилегающие морские акватории.

Атаки на Крым

Отметим, последние недели Крым почти ежедневно оказывается под ударами Сил обороны Украины. Защитники уничтожают российскую технику и пункты базирования. В частности, в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нескольким ключевым военным объектам во временно оккупированном Крыму. В районе Либкнехтовки были повреждены радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль". Также вблизи населенного пункта Дальнее украинские силы поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Напомним, мы сообщали о том, что поражение российских систем ПВО в Крыму повлияет на оборону оккупированного полуострова и других регионов России. Как пояснил военный эксперт Иван Тимочко, даже частичное уничтожение таких комплексов означает большие потери для российской армии. По его словам, ориентировочная сумма убытков может достигать сотен миллионов долларов.

Также мы писали о том, что российский Черноморский флот, который после потерь перебросил корабли в Новороссийск, до сих пор представляет опасность для украинских городов на побережье. Речь идет прежде всего о ракетных ударах "Калибрами" с моря. Несмотря на потери кораблей, Россия все еще может запускать десятки ракет одновременно.

разведка НАТО Черное море Одесская область
Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации