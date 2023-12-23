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Біля одеської Кірхи відкрився різдвяний ярмарок — деталі

23 грудня 2023 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Біля одеської Кірхи відкрився різдвяний ярмарок — деталі
Різдвяний ярмарок біля Кірхи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі відкрився різдвяний ярмарок на території Лютеранської церкви Святого Павла. Він триватиме до кінця грудня, а частину вторгованих грошей відправлять на допомогу ЗСУ. 

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Різдвяний ярмарок біля Кірхи

Різдвяний ярмарок по вулиці Новосельського триватиме до 28 грудня. Уже традиційно на подвір’ї Кірхи розташовані кіоски, які пропонують відвідувачам різноманітні розваги та враження:

  • Частування: можливість скуштувати різдвяну випічку та інші смаколики.
  • Макети прикрас ручної роботи: виставка та продаж унікальних майстерно виготовлених різдвяних прикрас та сувенірів.
  • Культурна програма: концерти органної, класичної та народної музики, а також виступи оперного та хорового співу для створення атмосфери святкового настрою.
Програма різдвяного ярмарку біля Кірхи. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що 20% вторгованих на ярмарку коштів спрямують на потреби Збройних сил України. 

Різдвяний ярмарок біля Кірхи. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, рятувальники Одеси перевірили правила дотримання пожежної небезпеки в одній зі святинь міста. Наразі фахівці ДСНС навідалися до Катедрального собору Різдва Христового. Це необхідно для уникнення трагедій під час масових богослужінь. 

Також ми писали, що 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу.

Додамо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких послугових установ в Україні зміниться. А от банки працюватимуть за звичайним графіком.

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