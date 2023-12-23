Біля одеської Кірхи відкрився різдвяний ярмарок — деталі
В Одесі відкрився різдвяний ярмарок на території Лютеранської церкви Святого Павла. Він триватиме до кінця грудня, а частину вторгованих грошей відправлять на допомогу ЗСУ.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Різдвяний ярмарок біля Кірхи
Різдвяний ярмарок по вулиці Новосельського триватиме до 28 грудня. Уже традиційно на подвір’ї Кірхи розташовані кіоски, які пропонують відвідувачам різноманітні розваги та враження:
- Частування: можливість скуштувати різдвяну випічку та інші смаколики.
- Макети прикрас ручної роботи: виставка та продаж унікальних майстерно виготовлених різдвяних прикрас та сувенірів.
- Культурна програма: концерти органної, класичної та народної музики, а також виступи оперного та хорового співу для створення атмосфери святкового настрою.
Відомо, що 20% вторгованих на ярмарку коштів спрямують на потреби Збройних сил України.
Нагадаємо, рятувальники Одеси перевірили правила дотримання пожежної небезпеки в одній зі святинь міста. Наразі фахівці ДСНС навідалися до Катедрального собору Різдва Христового. Це необхідно для уникнення трагедій під час масових богослужінь.
Також ми писали, що 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу.
Додамо, на Різдво та Новий рік графік роботи деяких послугових установ в Україні зміниться. А от банки працюватимуть за звичайним графіком.
Читайте Новини.LIVE!