Возле одесской Кирхи открылась рождественская ярмарка — подробности

Рождественская ярмарка возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE

В Одессе открылась рождественская ярмарка на территории Лютеранской церкви Святого Павла. Она продлится с 22 по 28 декабря, а часть вырученных денег отправят на помощь ВСУ.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Рождественская ярмарка возле Кирхи

Рождественская ярмарка по улице Новосельского продлится до 28 декабря. Уже традиционно во дворе Кирхи расположены киоски, которые предлагают посетителям разнообразные развлечения и впечатления:

Угощение: возможность отведать рождественскую выпечку и другие вкусности.

Макеты украшений ручной работы: выставка и продажа уникальных искусно изготовленных рождественских украшений и сувениров.

Культурная программа: концерты органной, классической и народной музыки, выступления оперного и хорового пения для создания атмосферы праздничного настроения.

Программа рождественской ярмарки возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE

Известно, что 20% вырученных на ярмарке средств будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Рождественская ярмарка возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спасатели Одессы проверили правила соблюдения пожарной опасности в одной из святынь города. В настоящее время специалисты ГСЧС посетили Кафедральный собор Рождества Христова. Это необходимо во избежание трагедий во время массовых богослужений.

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