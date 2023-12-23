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Возле одесской Кирхи открылась рождественская ярмарка — подробности

23 декабря 2023 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Возле одесской Кирхи открылась рождественская ярмарка — подробности
Рождественская ярмарка возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе открылась рождественская ярмарка на территории Лютеранской церкви Святого Павла. Она продлится с 22 по 28 декабря, а часть вырученных денег отправят на помощь ВСУ.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Рождественская ярмарка возле Кирхи

Рождественская ярмарка по улице Новосельского продлится до 28 декабря. Уже традиционно во дворе Кирхи расположены киоски, которые предлагают посетителям разнообразные развлечения и впечатления:

  • Угощение: возможность отведать рождественскую выпечку и другие вкусности.
  • Макеты украшений ручной работы: выставка и продажа уникальных искусно изготовленных рождественских украшений и сувениров.
  • Культурная программа: концерты органной, классической и народной музыки, выступления оперного и хорового пения для создания атмосферы праздничного настроения.
Программа рождественской ярмарки возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE

Известно, что 20% вырученных на ярмарке средств будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Рождественская ярмарка возле Кирхи. Фото: Новини.LIVE

Напомним, спасатели Одессы проверили правила соблюдения пожарной опасности в одной из святынь города. В настоящее время специалисты ГСЧС посетили Кафедральный собор Рождества Христова. Это необходимо во избежание трагедий во время массовых богослужений.

Также мы писали, что 6 декабря по случаю Дня Святого Николая в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.

На Рождество и Новый год график работы некоторых услуг в Украине изменится. А вот банки будут работать в обычном графике.

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