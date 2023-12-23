Возле одесской Кирхи открылась рождественская ярмарка — подробности
В Одессе открылась рождественская ярмарка на территории Лютеранской церкви Святого Павла. Она продлится с 22 по 28 декабря, а часть вырученных денег отправят на помощь ВСУ.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Рождественская ярмарка возле Кирхи
Рождественская ярмарка по улице Новосельского продлится до 28 декабря. Уже традиционно во дворе Кирхи расположены киоски, которые предлагают посетителям разнообразные развлечения и впечатления:
- Угощение: возможность отведать рождественскую выпечку и другие вкусности.
- Макеты украшений ручной работы: выставка и продажа уникальных искусно изготовленных рождественских украшений и сувениров.
- Культурная программа: концерты органной, классической и народной музыки, выступления оперного и хорового пения для создания атмосферы праздничного настроения.
Известно, что 20% вырученных на ярмарке средств будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним, спасатели Одессы проверили правила соблюдения пожарной опасности в одной из святынь города. В настоящее время специалисты ГСЧС посетили Кафедральный собор Рождества Христова. Это необходимо во избежание трагедий во время массовых богослужений.
Также мы писали, что 6 декабря по случаю Дня Святого Николая в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.
На Рождество и Новый год график работы некоторых услуг в Украине изменится. А вот банки будут работать в обычном графике.
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