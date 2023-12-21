Пожежна перевірка — одеські надзвичайники завітали до церков на передодні свят

Настоятель Теодор та речниця ДСНС. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 грудня, рятувальники Одеси перевірили правила дотримання пожежної небезпеки в одній зі святинь міста. Наразі фахівці ДСНС навідалися до Катедрального собору Різдва Христового.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці та на власні очі бачили, як все відбувалося.

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Напередодні святкових урочистостей майже усі храми та каплички міста проходять перевірку на пожежну безпеку. Це необхідно для уникнення трагедій під час масових богослужінь.

Куток пожежної небезпеки. Фото: Новини.LIVE

За інформацією настоятеля храму, такі заходи регулярні та дуже важливі, особливо під час війни.

"Я проводжу інструктажі зі служителями щодо заходів безпеки. Парафіянам староста проводить інструктаж перед кожним великим святом. Основні мої рекомендації до парафіян — не ставити свічники близько до рушників та інших займистих предметів, не нахиляться близько до свічок, бо в церквах свічки — це основне джерело вогню", — сказав настоятель Теодор.

Настоятель Теодор. Фото: Новини.LIVE

Перевірка пожежної безпеки

Зазначимо, що рятувальники проінспектували повну підготовку святині та встановили, що вона готова до масових різдвяних заходів. Зокрема, у храмі є необхідні засоби безпеки, такі як вогнегасники, пожежна сигналізація та аварійний вихід.

Крім того, самі священники відвідують навчання з правил пожежної безпеки у міських центрах.

"Ці обстеження ми проводимо постійно. Це не перевірки, вони здійснюються не для того, щоб когось покарати, а для того, щоб попередити пожежі в місцях масового скупчення людей. В місті всі храми добре підготовлені, але в області є деякі порушення. Є храми, де відсутня сигналізація, є храми з дерев’яним дахом без протипожежної обробки. Але всі до нас прислухаються та намагаються ліквідувати порушення", — сказала речниця ДСНС Марина Мартиненко.

Речниця ДСНС Марина Мартиненко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одеській області сталася пожежа у приватному секторі. У місті Березівка загорівся будинок, в якому перебували малі діти.

Додамо, що в Одеській області виникла пожежа у приватному секторі. Інцидент стався у селі Дачне на вулиці Тихій, де полумʼя охопило будинок, гараж та автомобіль. Менш ніж за годину вогонь було ліквідовано. Пожежники не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані споруди.